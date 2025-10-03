Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Prediksi Manchester United vs Sunderland di Liga Inggris 2025-2026: Ujian Berat untuk Ruben Amorim

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 03 Oktober 2025 |16:07 WIB
Prediksi Manchester United vs Sunderland di Liga Inggris 2025-2026: Ujian Berat untuk Ruben Amorim
Pelatih Manchester United, Ruben Amorim. (Foto: Instagram/manchesterunited)
MANCHESTER – Prediksi Manchester United vs Sunderland di Liga Inggris 2025-2026 menarik untuk dibahas. Apalagi pertemuan di pekan ketujuh itu menjadi sebuah pertandingan yang teramat penting bagi pelatih Man United, Ruben Amorim.

Ya, Manchester United akan menjamu tim promosi yang sedang panas, Sunderland, di Old Trafford, pada Sabtu, 4 Oktober 2025 pukul 21.00 WIB. Pertandingan ini bukan sekadar perebutan tiga poin, melainkan sebuah ujian krusial bagi Ruben Amorim, yang masa depannya mulai dipertanyakan setelah awal musim yang mengecewakan.

Man United sejauh ini tampak melanjutkan performa buruk mereka dari akhir musim lalu. Terbukti kini merka terdampar di peringkat ke-14 setelah enam pertandingan pembuka.

Ironisnya, Sunderland yang baru saja promosi justru menjelma menjadi kuda hitam di Liga Inggris musim ini. Pasalnya mereka kini bertengger di posisi kelima, beda 4 poin dengan Setan Merah.

1. Sunderland Bisa Sulitkan Man United

Secara tradisi dan kualitas skuad di atas kertas, ini adalah jenis pertandingan yang seharusnya dimenangkan oleh Manchester United. Mereka juga memiliki rekor head-to-head yang unggul, terakhir kali mengalahkan Sunderland dengan 3-0 pada April 2017.

Namun, yang akan datang ke Old Trafford adalah Sunderland dengan kepercayaan diri yang jauh lebih tinggi. Mereka memiliki modal awal musim yang cemerlang, sementara Setan Merah dilingkupi keraguan, terutama terkait sistem taktis Amorim yang belum optimal.

Bruno Fernandes gagal eksekusi penalti di laga Brentford vs Manchester United (Foto: Premier League)
Bruno Fernandes gagal eksekusi penalti di laga Brentford vs Manchester United (Foto: Premier League)

Di kubu Manchester United, mereka masih belum bisa menurunkan Lisandro Martinez (cedera lutut) dan Noussair Mazraoui (cedera paha). Kabar baiknya, Casemiro sudah bisa kembali bermain setelah menjalani skorsing satu pertandingan, dan Amad Diallo pun telah kembali berlatih.

Sementara itu, Sunderland datang dengan beberapa pemain kunci yang cedera, termasuk Habib Diarra, Romaine Mundle, dan Dennis Cirkin. Selain itu, bek Reinildo Mandava harus absen karena skorsing. Namun, manajer Le Bris dapat mengandalkan gelandang veteran Granit Xhaka.

 

