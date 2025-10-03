Jadwal Liga Inggris 2025-2026 Pekan Ini: Chelsea vs Liverpool, Manchester United Hadapi Sunderland

Simak jadwal Liga Inggris 2025-2026 pekan ini termasuk Chelsea vs Liverpool (Foto: X/@ChelseaFC)

JADWAL Liga Inggris 2025-2026 pekan ini sudah diketahui. Chelsea vs Liverpool akan jadi suguhan utama pada Sabtu 4 Oktober 2025 malam WIB!

Pekan ketujuh Liga Inggris 2025-2026 akan digelar mulai dini hari nanti hingga Minggu 5 Oktober malam WIB. Jadwal sengaja dimajukan karena akan menyambut jeda internasional.

1. Arsenal dan Manchester United

Laga Bournemouth vs Fulham akan membuka rangkaian pekan ketujuh. Duel itu bakal digelar di Stadion Vitality, Bournemouth, Sabtu 4 Oktober 2025 pukul 02.00 WIB.

Kemudian, pertandingan dilanjutkan dengan Leeds United vs Tottenham Hotspur sekira pukul 18.30 WIB. Kelar itu, dua laga yang melibatkan dua tim besar digelar bersamaan.

Manchester United akan menjamu Sunderland di Stadion Old Trafford. Sedangkan, Arsenal menyambut kedatangan West Ham United di Stadion Emirates.

Iblis Merah, yang tengah dalam tekanan usai kalah 1-3 dari Brentford pekan lalu, butuh kemenangan. Sedangkan, The Gunners wajib memanfaatkan pekan ini untuk terus menuai angka penuh.