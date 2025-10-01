Michael Carrick Ditunjuk Jadi Pelatih Manchester United Gantikan Ruben Amorim?

MICHAEL Carrick kabarnya akan ditunjuk sebagai pelatih caretaker Manchester United jika manajemen memutuskan memecat Ruben Amorim. Mengutip dari jurnalis The Sun yang aktif membahas Manchester United, Samuel Luckhurst, Michael Carrick sudah disiapkan manajemen Manchester United.

“Michael Carrick salah satu opsi sebagai pelatih caretaker jika Manchester United memutuskan memecat Ruben Amorim,” kata Samuel Luckhurs, Okezone mengutip dari @utdscope.

1. Ruben Amorim Mundur?

Ruben Amorim belum bisa dongkrak performa Manchester United. (Foto: Laman resmi Manchester United)

Mengutip dari Manchester Evening News, ada kekhawatiran Ruben Amorim akan mundur dari jabatan pelatih Manchester United. Keputusan itu mungkin diambil Ruben Amorim demi menyelamatkan reputasi karier kepelatihannya.

Semenjak turun sebagai pelatih profesional pada 2019, Ruben Amorim sukses besar saat melatih dua klub sebelum Manchester United, yakni Braga dan Sporting CP. Ia membawa Braga juara Taca da Liga 2019-2020.

Sementara bersama Sporting CP, Ruben Amorim memenangkan lima trofi dan tiga di antaranya merupakan gelar Liga Portugal. Hebatnya, sederet trofi itu dimenangkan Sporting CP setelah mengungguli tim-tim kuat seperti FC Porto dan Benfica.

Bagaimana dengan prestasi Ruben Amorim di Manchester United? Hasilnya jauh di bawah harapan! Dari 49 pertandingan di semua kompetisi, Ruben Amorim mengemas 19 menang, 9 imbang dan 21 kalah.

Di Liga Inggris 2025-2026 saja, Manchester United terbenam di posisi 14 klasemen dengan tujuh angka. Kondisi ini yang membuat posisi Ruben Amorim digoyang.