Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Michael Carrick Ditunjuk Jadi Pelatih Manchester United Gantikan Ruben Amorim?

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 01 Oktober 2025 |12:40 WIB
Michael Carrick Ditunjuk Jadi Pelatih Manchester United Gantikan Ruben Amorim?
Michael Carrick berpotensi jadi pelatih caretaker Manchester United. (Foto: Instagram/@carras16)
A
A
A

MICHAEL Carrick kabarnya akan ditunjuk sebagai pelatih caretaker Manchester United jika manajemen memutuskan memecat Ruben Amorim. Mengutip dari jurnalis The Sun yang aktif membahas Manchester United, Samuel Luckhurst, Michael Carrick sudah disiapkan manajemen Manchester United.

“Michael Carrick salah satu opsi sebagai pelatih caretaker jika Manchester United memutuskan memecat Ruben Amorim,” kata Samuel Luckhurs, Okezone mengutip dari @utdscope.

1. Ruben Amorim Mundur?

Ruben Amorim belum bisa dongkrak performa Manchester United. (Foto: Laman resmi Manchester United)
Ruben Amorim belum bisa dongkrak performa Manchester United. (Foto: Laman resmi Manchester United)

Mengutip dari Manchester Evening News, ada kekhawatiran Ruben Amorim akan mundur dari jabatan pelatih Manchester United. Keputusan itu mungkin diambil Ruben Amorim demi menyelamatkan reputasi karier kepelatihannya.

Semenjak turun sebagai pelatih profesional pada 2019, Ruben Amorim sukses besar saat melatih dua klub sebelum Manchester United, yakni Braga dan Sporting CP. Ia membawa Braga juara Taca da Liga 2019-2020.

Sementara bersama Sporting CP, Ruben Amorim memenangkan lima trofi dan tiga di antaranya merupakan gelar Liga Portugal. Hebatnya, sederet trofi itu dimenangkan Sporting CP setelah mengungguli tim-tim kuat seperti FC Porto dan Benfica.

Bagaimana dengan prestasi Ruben Amorim di Manchester United? Hasilnya jauh di bawah harapan! Dari 49 pertandingan di semua kompetisi, Ruben Amorim mengemas 19 menang, 9 imbang dan 21 kalah.

Di Liga Inggris 2025-2026 saja, Manchester United terbenam di posisi 14 klasemen dengan tujuh angka. Kondisi ini yang membuat posisi Ruben Amorim digoyang.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/45/3184690/gabriel_han_willhoft_king-kYMy_large.jpg
Pemain Keturunan Indonesia Gabriel Han Willhoft-King Bosan di Manchester City U-21, Pilih Pensiun sebagai Pesepakbola
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/45/3182514/manchester_city_vs_liverpool-1y46_large.jpg
Reaksi Arne Slot Terkejut Lihat Liverpool Babak Belur Dihajar Manchester City 0-3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/45/3182505/simak_hasil_hasil_liga_inggris_2025_2026-muKU_large.jpg
Hasil Liga Inggris 2025-2026: Aston Villa vs Bournemouth 4-0, Brentford Hantam Newcastle United 3-1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/45/3182471/berikut_lima_fakta_jelang_manchester_city_vs_liverpool_di_liga_inggris_2025_2026-GxiK_large.jpg
5 Fakta Jelang Manchester City vs Liverpool di Liga Inggris 2025-2026: The Reds Superior
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/19/51/1645739/lomba-tenis-meja-hut-ke36-mnc-group-dimenangkan-global-jaya-sejahtera-bgk.webp
Lomba Tenis Meja HUT ke-36 MNC Group Dimenangkan Global Jaya Sejahtera
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/24/jafar_hidayatullahfelisha_alberta_nathaniel_pasar.jpg
Melaju ke 16 Besar! Jafar/Felisha Bidik Podium Juara Australian Open 2025 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement