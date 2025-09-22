Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Penjaga Gawang Timnas Indonesia Emil Audero Jadi Kiper Terbaik Asia Setelah Ungguli Zion Suzuki?

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 22 September 2025 |14:55 WIB
Kiper Timnas Indonesia Emil Audero ungguli statistik Zion Suzuki. (Foto: Instagram/@emil_audero)
A
A
A

KALAHKAN penjaga gawang Timnas Jepang Zion Suzuki, Emil Audero jadi kiper terbaik Asia? Zion Suzuki saat ini berstatus penjaga gawang termahal di Asia. Mengutip dari Transfermarkt, harga pasar Zion Suzuki mencapai 20 juta euro atau sekira Rp390,2 miliar.

Angka itu jauh di atas kiper Timnas Indonesia yang membela Cremonese, Emil Audero, yakni 3,2 juta euro (Rp62,4 miliar). Namun, jika melihat performa terkini di empat laga awal Liga Italia 2025-2026, Emil Audero layak membusungkan dada di hadapan Zion Suzuki yang berseragam Parma.

1. Emil Audero Tampil Gemilang

Emil Audero tampil gemilang bersama Cremonese. (Foto: Instagram/@emil_audero)
Emil Audero menjadi salah satu alasan kenapa Cremonese belum terkalahkan di empat pekan awal Liga Italia 2025-2026. Cremonese mencatatkan dua menang dan dua imbang dalam empat pekan awal.

Saat ini, Cremonese duduk di posisi enam klasemen sementara Liga Italia 2025-2026 dengan delapan angka. Cremonese hanya terpaut dua angka dari Juventus di puncak klasemen.

Lantas, bagaimana dengan kiprah Emil Audero? Eks kiper Juventus ini kemasukan tiga kali dari empat pertandingan. Dalam empat pertandingan itu, mantan kiper Inter Milan ini membuat dua clean sheet, tepatnya saat bermain 0-0 dengan Hellas Verona dan Parma.

Mengutip dari laman Whoscored, Emil Audero memiliki rataan rating 7,68 dalam empat pertandingan awal Liga Italia 2025-2026. Rating tertinggi didapatkan Emil Audero saat Cremonese menahan Hellas Verona 0-0, yakni 9,32 poin.

 

Halaman:
1 2
      
