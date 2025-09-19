Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Alasan Bojan Hodak Jadikan Saddil Ramdani dan Eliano Reijnders Starter di Persib Bandung vs Lion City Sailors

Miftahul Ghani , Jurnalis-Jum'at, 19 September 2025 |13:03 WIB
Alasan Bojan Hodak Jadikan Saddil Ramdani dan Eliano Reijnders Starter di Persib Bandung vs Lion City Sailors
Eliano Reijnders kala membela Persib Bandung. (Foto: Persib Bandung)
ALASAN Bojan Hodak jaikan Saddil Ramdani dan Eliano Reijnders starter di laga Persib Bandung vs Lion City Sailors terungkap. Pelatih Persib Bandung itu menilai kedua pemain tersebut dalam kondisi bugar.

Duel Lion City Sailors FC melawan Persib tersaji di laga perdana grup G AFC Champions League 2 2025-2026. Laga itu berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis 18 September 2025.

Saddil Ramdani

1. Saddil Tampil Apik

Saddil Ramdani bahkan berhasil mencetak gol pada menit ke-47 untuk Persib Bandung. Namun, pada akhirnya, keunggulan Persib mampu disamakan Lion City Sailors FC melalui Lennart Thy di penghujung pertandingan (90+2’). Alhasil, pertandingan berakhir imbang 1-1.

Bojan Hodak menjelaskan Saddil dipilih karena kondisinya sangat bugar. Sebab di laga sebelumnya melawan Persebaya Surabaya, pemain bernomor punggung 67 itu tidak dimainkan.

“Saat itu Berguinho yang menjadi starter,” ujar Bojan.

Selain itu, lanjut Bojan, terdapat beberapa pemain lainnya yang cedera. Alhasil, dia memutuskan untuk memainkan Saddil sejak menit pertama.

“Saya memang berencana memainkan dia, karena itu Saddil yang bermain sejak awal dan di bangku cadangan ada Berguinho,” katanya.

 

