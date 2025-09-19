Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Tahan Persib Bandung 1-1, Pelatih Lion City Sailors FC: Hasil yang Adil!

Miftahul Ghani , Jurnalis-Jum'at, 19 September 2025 |07:18 WIB
Tahan Persib Bandung 1-1, Pelatih Lion City Sailors FC: Hasil yang Adil!
Lennart Thy paksa laga Persib Bandung vs Lion City Sailors FC berakhir 1-1. (Foto: Instagram/@lioncitysailors.fc)
A
A
A

LION City Sailors FC menggagalkan kemenangan Persib Bandung yang sudah berada di depan mata saat bentrok di matchday pertama Grup G AFC Champions League 2 2025-2026 yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kamis 18 September 2025 malam WIB. Menurut pelatih Lion City Sailors FC Aleksandar Rankovic, skor 1-1 merupakan hasil yang adil bagi kedua tim.

Dalam laga tersebut, Persib Bandung unggul 1-0 lebih dulu via sepakan Saddil Ramdani di menit 47. Persib Bandung yang sempat dominan, tiba-tiba dalam tekanan lawan setelah unggul. Sampai akhirnya, Lion City Sailors FC menyamakan kedudukan via sundulan Lennart Thy (90+2’).

Starting XI Persib Bandung vs Lion City Sailors di AFC Champions League 2 2025-2026. (Foto: Instagram/@persib)
Starting XI Persib Bandung vs Lion City Sailors di AFC Champions League 2 2025-2026. (Foto: Instagram/@persib)

“Dan sejak saat itu (ketinggalan 0-1), saya rasa hanya kami yang menguasai lapangan. Jelas, Persib lebih fokus pada pertahanan,” kata Aleksandar Rankovic usai pertandingan.

“Dan saya pikir pada akhirnya, ini hasil yang adil,” tegasnya.

1. Gaya Permainan Persib Bandung Berbeda

Aleksandar Rankovic menilai Persib Bandung mengalami perbedaan dibandingkan pertemuan di gelaran AFC Champions League 2 musim lalu. Perbedaan paling signifikan, Maung Bandung dihuni banyak pemain baru. 

“Saya pikir dari segi permainan, jika saya ingat dua pertandingan pertama yang kami mainkan, terutama pertandingan di Singapura, mereka memang bermain sedikit berbeda, tapi saya rasa kali ini mereka bermain persis seperti yang kami harapkan,” kata pelatih asal Serbia ini.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/49/3183672/momen_adam_alis_hampir_ditiling_polisi_malaysia_adamalis18-G40x_large.jpg
Pemain Persib Bandung Adam Alis Segera Dimintai Keterangan Polisi Malaysia soal Tuduhan Penghinaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/261/3182883/thom_haye-v2qR_large.jpg
Thom Haye Langsung Liburan Usai Bawa Persib Bandung Kalahkan Selangor FC: Bernapas Sejenak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/261/3182912/luciano_guaycochea-SvYJ_large.jpg
Persib Bandung Tampil Gacor, Luciano Guaycochea Ungkap Rahasianya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/261/3181991/team_talk_bojan_hodak_di_jeda_antarbabak_laga_kontra_selangor_fc_sukses_membangkitan_persib_bandung-p2sc_large.jpg
Teja Paku Alam Bocorkan Team Talk Bojan Hodak di Ruang Ganti Persib Bandung saat Tertinggal 0-2 dari Selangor: Jangan Bikin Malu!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/20/11/1646349/link-live-streaming-bundesliga-borussia-dortmund-vs-stuttgart-tayang-di-vision-znu.webp
Link Live Streaming Bundesliga: Borussia Dortmund vs Stuttgart Tayang di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/20/eks_dirut_persiba_balikpapan_catur_adi_dituntut_h.jpg
Mantan Direktur Persiba Balikpapan Dituntut Hukuman Mati karena Kasus Narkotika
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement