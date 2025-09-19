Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Bojan Hodak Soroti Kualitas Kompetisi Asia Usai Persib Bandung Ditahan Lion City Sailors 1-1

Miftahul Ghani , Jurnalis-Jum'at, 19 September 2025 |10:48 WIB
Bojan Hodak Soroti Kualitas Kompetisi Asia Usai Persib Bandung Ditahan Lion City Sailors 1-1
Bojan Hodak kala melatih Persib Bandung. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

BOJAN Hodak soroti kualitas kompetisi Asia usai Persib Bandung ditahan Lion City Sailors 1-1. Pertemuan kedua tim tersaji di AFC Champions League 2 2025-2026.

Menurut pelatih Persib Bandung, itu level kualitas kompetisi berbeda dengan Liga Indonesia. Bahkan, Bojan Hodak menilai perbedaannya cukup mencolok.

Lennart Thy bikin laga Persib Bandung vs Lion City Sailors FC berakhir 1-1 @lioncitysailorsfc

1. Soroti Kualitas Kompetisi Asia

Bojan Hodak mengatakan perbedaan kualiatas kompetisi Asia cukup mencolok. Alhasil, Persib Bandung hanya mampu meraih satu poin usai diimbangi Lion City Sailors FC dengan skor 1-1 di laga yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis 18 September 2025.

“Liga Champions (ACL 2) adalah level yang berbeda, karena mereka tidak memberikan waktu dan memberikan ruang antara kedua tim. Ini perbedaannya dengan liga kami, karena di 15-20 menit terakhir ada banyak ruang,” ujar Bojan Hodak usai pertandingan.

2. Penyabab Gagal Menang

Pelatih berkepala plontos ini menunjukan kedua tim bermain sangat rapi dan padat sepanjang pertandingan. Alhasil, laga di babak pertama tidak ada gol yang bisa diciptakan.

Namun saat memasuki babak kedua, Lion City Sailors FC melakukan kesalahan hingga bisa dimanfaatkan Persib melalui Saddil Ramdani (47’).

Meski demikian, kemenangan Persib di depan mata tiba-tiba sirna setelah Lion City Sailors FC berhasil mencetak gol melalui Lennart Thy (90+2’). Sehingga, laga berakhir dengan skor imbang 1-1.

“Kedua tim sangat rapi dan padat, mungkin di 10 menit terakhir kami kurang rapat, kami turun terlalu dalam karena ketika membiarkan bola masuk ke kotak penalti maka itu memberi peluang lawan mencetak gol,” tuturnya.

 

