Cremonese Pamer Foto Emil Audero, Netizen Heboh: Tembok Kokoh!

CREMONESE pamer foto Emil Audero di akun media sosial Instagram resmi klub, @uscremonese. Netizen pun langsung heboh memberi doa dan pujian untuk kiper Timnas Indonesia itu.

Diketahui, Emil baru saja tampil apik saat Cremonese bermain imbang 0-0 melawan Verona. Pertemuan kedua tim tersaji dalam lanjutan Liga Italia 2025-2026.

1. Tampil Apik

Berlaga di Marcantonio Bentegodi, Senin 15 September 2025 malam WIB, Emil Audero tampil menggila. Dia melakukan sembilan kali penyelamatan hingga membawa Cremonese terhindar dari kekalahan.

Unggahan media sosial Cremonese pun langsung banjir like. Ada ribuan interaksi di kolom komentar unggahan tersebut.

"Penampilan luar biasa, Emil," tulis Cremonese.

Warganet pun turut memberikan pujian dengan performa apik Emil Audero. Mereka harap pemain itu dapat tampil konsisten bersama Cremonese.

"Kinerja yang luar biasa. Penjaga gawang yang luar biasa," tulis akun @albertcarel18

"Tembok kokoh bernama Emil Audero Mulyadi," tulis akun @mauala_safree.

"Semoga konsisten di klub," tulis akun @alulumy