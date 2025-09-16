Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Cremonese Pamer Foto Emil Audero, Netizen Heboh: Tembok Kokoh!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 16 September 2025 |22:05 WIB
Cremonese Pamer Foto Emil Audero, Netizen Heboh: Tembok Kokoh!
Emil Audero kala membela Cremonese. (Foto: Cremonese)
A
A
A

CREMONESE pamer foto Emil Audero di akun media sosial Instagram resmi klub, @uscremonese. Netizen pun langsung heboh memberi doa dan pujian untuk kiper Timnas Indonesia itu.

Diketahui, Emil baru saja tampil apik saat Cremonese bermain imbang 0-0 melawan Verona. Pertemuan kedua tim tersaji dalam lanjutan Liga Italia 2025-2026.

Emil Audero

1. Tampil Apik

Berlaga di Marcantonio Bentegodi, Senin 15 September 2025 malam WIB, Emil Audero tampil menggila. Dia melakukan sembilan kali penyelamatan hingga membawa Cremonese terhindar dari kekalahan.

Unggahan media sosial Cremonese pun langsung banjir like. Ada ribuan interaksi di kolom komentar unggahan tersebut.

"Penampilan luar biasa, Emil," tulis Cremonese.

Warganet pun turut memberikan pujian dengan performa apik Emil Audero. Mereka harap pemain itu dapat tampil konsisten bersama Cremonese.

"Kinerja yang luar biasa. Penjaga gawang yang luar biasa," tulis akun @albertcarel18

"Tembok kokoh bernama Emil Audero Mulyadi," tulis akun @mauala_safree.

"Semoga konsisten di klub," tulis akun @alulumy

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/47/3184277/simak_kisah_kapten_timnas_indonesia_jay_idzes_yang_mengaku_lebih_suka_makanan_indonesia_ketimbang_italia-cyDn_large.jpg
Kisah Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes, Akui Lebih Suka Makanan Indonesia ketimbang Italia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/47/3182671/sassuolo-VOWS_large.jpg
Bintang Atalanta Beberkan Tangguhnya Pertahanan Sassuolo yang Dikawal Jay Idzes dkk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/47/3182665/jay_idzes-CYvn_large.jpg
Duet Jay Idzes-Tarik Muharemovic Disanjung Habis Bintang Sassuolo: Sangat Tangguh!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/47/3182660/emil_audero-jDqk_large.jpg
Emil Audero Tuntut Ini ke Cremonese Usai Kalah 0-1 dari Pisa di Liga Italia 2025-2026
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/20/51/1646219/332-tim-ramaikan-turnamen-biokul-padel-tourney-2025-mfm.jpg
332 Tim Ramaikan Turnamen Biokul Padel Tourney 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/21/tunggal_putra_indonesia_alwi_farhan.jpg
Hasil Australian Open 2025: Alwi Farhan Tendang Jagoan India, Tembus Perempat Final!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement