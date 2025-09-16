Kiper Timnas Indonesia Emil Audero Pimpin Saves Terbanyak di Liga Italia 2025-2026, Ungguli David de Gea hingga Franco Israel!

Emil Audero pimpin saves terbanyak hingga pekan ketiga Liga Italia 2025-2026. (Foto: instagram/@emil_audero)

KIPER Timnas Indonesia Emil Audero memimpin saves terbanyak hingga pekan ketiga Liga Italia 2025-2026. Mengutip dari FotMob, Emil Audero mencatatkan 17 saves atau penyelamatan. Aksi terbaik Emil Audero tercipta saat membela Cremonese kontra Hellas Verona di pekan ketiga Liga italia 2025-2026 yang dilangsungkan di Marc Antonio Bentegodi, Verona, Selasa (16/9/2025) dini hari WIB.

Dalam laga yang berakhir 0-0 itu, kiper 28 tahun ini membuat sembilan saves! Menurut laman whoscored, Emil Audero mendapatkan nilai tertinggi dengan 9,2! Angka itu jomplang jika dibandingkan Matteo Bianchetti yang menempati posisi dua dengan nilai tertinggi di Cremonese, yakni 7,1 poin.

Emil Audero pimpin saves terbanyak hingga pekan ketiga Liga Italia 2025-2026. (Foto: Instagram/emil_audero)

Total dari tiga laga yang dijalani bersama Cremonese, Emil Audero kemasukan tiga kali. Ia membantu Cremonese menang 2-1 atas AC Milan, menumbangkan Sassuolo 3-2 serta bermain 0-0 dengan Hellas Verona.

1. Ungguli David de Gea

Lanjut di posisi dua di bawah Emil Audero ada kiper Fiorentina, David de Gea. Kiper berpaspor Spanyol ini membuat 13 penyelamatan dalam tiga laga awal bersama La Viola -julukan Fiorentina.

David de Gea kebobolan empat kali dari tiga pertandingan. Dari tiga laga itu, David de Gea mencatatkan satu clean sheet.

Melengkapi tiga besar ada kiper Torino, Franco Israel. Kiper berpaspor Uruguay ini membuat 12 penyelamatan dari tiga laga awal Liga Italia 2025-2026. Dari tiga laga itu, Franco Israel dua kali mencatatkan clean sheet.