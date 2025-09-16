Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Emil Audero Catatkan Statistik Gila saat Cremonese Tahan Verona 0-0

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 16 September 2025 |10:02 WIB
Aksi Emil Audero di laga Verona vs Cremonese. (Foto: Instagram/uscremonese)
VERONA - Penampilan gemilang kiper Timnas Indonesia, Emil Audero, menjadi sorotan utama saat timnya, Cremonese, berhasil menahan Verona 0-0. Pasalnya pada matchday ketiga Liga Italia 2025-2026 yang berlangsung di Marcantonio Bentegodi, Senin (15/8/2025) itu, Emil Audero mencatatkan statistik gila usai beberapi melakukan penyelamatan gemilang.

1. Statistik Mencolok

Dalam pertandingan penuh tekanan tersebut, Emil Audero bermain penuh selama 90 menit dan menjadi pahlawan bagi timnya. Ia mencatatkan statistik yang sangat mencolok, yaitu melakukan sembilan penyelamatan gemilang sepanjang laga, yang membuat penyerang Verona frustrasi.

Selain itu, Audero juga melakukan satu high claim yang sukses, menunjukkan dominasinya di area kotak penalti. Kiper berdarah Lombok ini juga terlibat aktif dalam membangun serangan dari belakang.

Emil tercatat melakukan 41 sentuhan bola dengan akurasi operan mencapai 65%, menunjukkan kemampuannya dalam mendistribusikan bola kepada rekan-rekannya. Berkat performa luar biasanya, Audero dinobatkan sebagai pemain terbaik di laga tersebut dengan rating tertinggi, yaitu 8,8.

2. Awal Musim yang Menjanjikan

Emil Audero bersama skuad Cremonese. (Foto: Instagram/uscremonese)
Hasil imbang ini membawa Cremonese menduduki posisi ketiga di klasemen sementara Liga Italia 2025-2026 dengan total tujuh poin. Tujuh poin itu hasil dari dua kemenangan dan satu hasil imbang hingga pekan ketiga.

 

