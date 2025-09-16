Masih Tak Terkalahkan di Liga Italia 2025-2026, Pelatih Cremonese Puji Penampilan Emil Audero Cs

VERONA - Pelatih Cremonese, Davide Nicola, memberikan apresiasi tinggi atas perjuangan anak asuhnya, termasuk kiper andalan Emil Audero, yang berhasil menahan Verona 0-0. Dalam laga pekan ketiga Liga Italia 2025-2026 yang berlangsung di Marcantonio Bentegodi, Senin 15 September 2025 itu, Nicola menilai timnya tampil apik dan menunjukkan semangat pantang menyerah.

Berkat hasil imbang itu, Cremonese pun sejauh ini masih tak terkalahkan hingga matchda ketiga Liga Italia 2025-2026. Tak heran Nicola pun memuji penampilan Emil Audero cs.

1. Puji Soliditas Cremonese

Davide Nicola mengakui bahwa Cremonese datang dengan tekad kuat untuk mencuri poin dari laga tandang ini. Mereka menyadari betul kualitas Verona yang sudah tujuh tahun berada di kasta tertinggi, sementara Cremonese baru saja promosi.

Gara-gara perbedaan pengalaman itu, Nicola merasa timnya dipaksa bermain lebih agresif, sehinga ia berusaha memperlambat tempo permainan Verona yang dikenal sangat ofensif.

"Hal ini memaksa kami untuk bermain lebih agresif, jadi kami mencoba memperlambat permainan. Namun, kami menghadapi tim yang telah berada di Serie A selama tujuh tahun, sementara kami baru berada di sana selama sebulan," ujar Nicola, dikutip dari laman resmi Cremonese, dikutip Selasa (16/9/2025).

Emil Audero bersama skuad Cremonese. (Foto: Instagram/uscremonese)

"Kami mengakui kualitas lawan kami dengan penuh ketenangan dan rasa hormat," tambahnya.

Pelatih berusia 52 tahun itu menyoroti pola serangan Verona yang merepotkan timnya. Beruntung, berkat kekompakan dan kesolidan tim, Cremonese berhasil menjaga gawangnya tetap perawan dan meraih satu poin berharga di laga tandang.