HOME BOLA LIGA INDONESIA

Ricky Fajrin Belum Puas Usai Bali United Bungkam Persis Solo 2-1 di Laga Uji Coba

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 05 Agustus 2025 |02:39 WIB
Ricky Fajrin Belum Puas Usai Bali United Bungkam Persis Solo 2-1 di Laga Uji Coba
Ricky Fajrin belum puas Bali United membungkam Persis Solo 2-1 di laga uji coba (Foto: Bali United)
KAPTEN Bali United, Ricky Fajrin, cukup senang dengan kemenangan 2-1 atas Persis Solo di laga uji coba. Namun, hal itu belum membuatnya puas.

Bali United meraih kemenangan atas Persis Solo di Stadion Universitas Sebelas Maret (UNS), Solo, Jawa Tengah, Minggu 3 Agustus 2025. Dua gol untuk Serdadu Tridatu dicetak oleh Irfan Jaya dan Boris Kopitovic. 

1. Kemenangan Ketiga

Bali United vs PSIS Semarang

Hasil manis ini menjadi kemenangan ketiga Bali United dari empat laga uji coba. Sebelumnya, Serdadu Tridatu ditahan imbang Bhayangkara Presisi Lampung FC 3-3, mengalahkan Deltras FC 4-1, dan menggulung PSIM Yogyakarta 6-0. 

Ricky senang dengan kemenangan atas Persis. Namun, pemain berusia 29 tahun itu mengatakan masih ada yang perlu diperbaiki tim menjelang tampil di Super League 2025-2026.

"Ya, kami berhasil menang, tetapi ada beberapa momen yang tidak sesuai di lapangan. Masih ada waktu kurang lebih satu minggu untuk memperbaiki itu agar lebih siap di liga nanti," ungkap Ricky dilansir dari laman resmi Bali United, Selasa (5/8/2025).  

 

Halaman:
1 2
      
