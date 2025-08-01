Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jadi Top Skor Piala AFF U-23 2025, Jens Raven Mulai Dilirik Pelatih Bali United

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 01 Agustus 2025 |02:13 WIB
Jadi Top Skor Piala AFF U-23 2025, Jens Raven Mulai Dilirik Pelatih Bali United
Jens Raven mulai dilirik pelatih Bali United usai jadi top skor Piala AFF U-23 2025 (Foto: PSSI)
A
A
A

PELATIH Bali United, Johnny Jansen, mulai melirik Jens Raven. Pasalnya, sang striker tampil ganas di Piala AFF U-23 2025 dengan menjadi top skor!

Raven baru saja selesai mengawal Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025. Dalam turnamen tersebut, Garuda Muda menjadi runner-up setelah kalah 0-1 dari Timnas Vietnam U-23 di final.

1. Top Skor

Jens Raven di Timnas Indonesia U-23 vs Thailand. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

Terlepas dari itu, performa Raven cukup menjanjikan. Eks striker Dordrecht U-21 tersebut mampu mencetak tujuh gol dan menyabet gelar topskor di Piala AFF U-23 2025.

Tujuh gol itu berasal dari double hattrick atau enam gol saat Timnas Indonesia U-23 menggulung Timnas Brunei Darussalam U-23 8-0 di fase grup. Kemudian, Raven menyumbang satu gol saat skuad Garuda Muda mengalahkan Timnas Thailand 1-1 (7-6) di babak semifinal.

2. Sorotan

Performa impresif Raven langsung menjadi sorotan Jansen. Pelatih asal Belanda itu mengaku tidak sabar untuk melihat secara langsung pemain keturunan Yogyakarta tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/49/3180730/persib_bandung_menang_1_0_atas_bali_united_berkat_gol_andrew_jung-NjU8_large.jpg
Hasil Bali United vs Persib Bandung di Super League 2025-2026: Pangeran Biru Menang 1-0, Andrew Jung Jadi Pahlawan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/49/3180726/duel_bali_united_vs_persib_bandung_berakhir_0_0_di_babak_pertama-ijGn_large.jpg
Hasil Babak Pertama Bali United vs Persib Bandung di Super League 2025-2026: Hujan Kartu, Skor Masih 0-0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/49/3180710/link_live_streaming_bali_united_vs_persib_bandung_di_super_league_2025_2026_malam_ini_ada_di_akhir_artikel-x6sV_large.jpg
Klik di Sini! Link Live Streaming Bali United vs Persib Bandung di Super League 2025-2026 Malam Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/49/3180704/laga_bhayangkara_fc_vs_persita_tangerang_berakhir_1_1_di_super_league_2025_2026-V9qH_large.jpg
Hasil Bhayangkara FC vs Persita Tangerang di Super League 2025-2026: Pendekar Cisadane Tertahan 1-1
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/01/51/1639089/daftar-lengkap-skuad-bulu-tangkis-indonesia-di-sea-games-2025-gbu.webp
Daftar Lengkap Skuad Bulu Tangkis Indonesia di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/27/putri_kw.jpg
Putri KW Siap Hancurkan Wakil India di Hylo Open 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement