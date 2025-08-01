Jadi Top Skor Piala AFF U-23 2025, Jens Raven Mulai Dilirik Pelatih Bali United

Jens Raven mulai dilirik pelatih Bali United usai jadi top skor Piala AFF U-23 2025 (Foto: PSSI)

PELATIH Bali United, Johnny Jansen, mulai melirik Jens Raven. Pasalnya, sang striker tampil ganas di Piala AFF U-23 2025 dengan menjadi top skor!

Raven baru saja selesai mengawal Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025. Dalam turnamen tersebut, Garuda Muda menjadi runner-up setelah kalah 0-1 dari Timnas Vietnam U-23 di final.

1. Top Skor

Terlepas dari itu, performa Raven cukup menjanjikan. Eks striker Dordrecht U-21 tersebut mampu mencetak tujuh gol dan menyabet gelar topskor di Piala AFF U-23 2025.

Tujuh gol itu berasal dari double hattrick atau enam gol saat Timnas Indonesia U-23 menggulung Timnas Brunei Darussalam U-23 8-0 di fase grup. Kemudian, Raven menyumbang satu gol saat skuad Garuda Muda mengalahkan Timnas Thailand 1-1 (7-6) di babak semifinal.

2. Sorotan

Performa impresif Raven langsung menjadi sorotan Jansen. Pelatih asal Belanda itu mengaku tidak sabar untuk melihat secara langsung pemain keturunan Yogyakarta tersebut.