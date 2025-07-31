Mimpi Besar Jens Raven Bersama Timnas Indonesia U-23: Lolos Piala Asia dan Olimpiade 2028

JENS Raven pasang 2 target tinggi bersama Timnas Indonesia U-23. Dia punya mimpi besar lolos ke Piala Asia 2026 dan mendapat slot tampil di Olimpiade 2028.

Demi wujudkan mimpi itu, Jens Raven berjanji akan berusaha terus memberikan kontribusi terbaiknya. Apalagi, dia jadi mesin gol Timnas Indonesia U-23.

1. Jens Raven Top Skor

Jens Raven baru saja sabet penghargaan sebagai top skor Piala AFF U-23 2025. Dia mencatatkan tujuh gol.

Sayangnya, Garuda Muda harus puas hanya berada di posisi kedua ajang tersebut. Skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- kalah 0-1 dari Vietnam di final yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa 29 Juli 2025.