HOME BOLA LIGA INDONESIA

Lupakan Timnas Indonesia U-23, Jens Raven Langsung Alihkan Fokus ke Bali United

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 30 Juli 2025 |18:05 WIB
Lupakan Timnas Indonesia U-23, Jens Raven Langsung Alihkan Fokus ke Bali United
Pemain Timnas Indonesia U-23, Jens Raven. (Foto: Instagram/baliunitedfc)
A
A
A

JAKARTA – Penyerang Timnas Indonesia U-23, Jens Raven kini sepenuhnya mengalihkan perhatian ke klub barunya, Bali United, usai gagal membawa Timnas Indonesia U-23 menjuarai Piala AFF U-23 2025. Jens bertekad untuk segera bangkit dan berjuang bersama Serdadu Tridatu –julukan Bali United.

1. Move On dan Fokus ke Bali United

Timnas Indonesia U-23 harus puas menempati posisi runner-up Piala AFF U-23 2025 setelah takluk 0-1 dari Timnas Vietnam U-23 di laga final. Pertandingan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Selasa 29 Juli 2025 kemarin itu diwarnai gol tunggal Nguyen Chong Phuong di menit ke-37.

Skuad Garuda Muda, yang tampil agresif, gagal memanfaatkan sejumlah peluang untuk menyamakan kedudukan hingga peluit akhir. Alhasil, perjuangan Garuda Muda antiklimaks di turnamen tersebut.

Kekalahan tersebut juga membuat Timnas Indonesia U-23 gagal mengulang memori manis juara Piala AFF U-23 2019. Sementara itu, Timnas Vietnam U-23 berhasil merebut gelar juara ketiga mereka dalam turnamen ini secara beruntun.

2. Siap Berkiprah di Super League

Jens Raven Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Thailand U-23 foto Aldhi Chandra
Jens Raven, yang berposisi sebagai ujung tombak dalam laga final tersebut, tak ingin larut dalam kekecewaan. Pemain berusia 19 tahun itu memilih untuk segera bangkit dan mengalihkan fokusnya sepenuhnya kepada klub barunya, Bali United.

"Halo semeton, kami sudah menyelesaikan turnamen. Sayangnya kami tak berhasil mendapatkan juara," kata Jens dikutip dari akun Instagram resmi Bali United (@baliunitedfc), Rabu (30/7/2025).

"Tak sabar melihat kalian di Stadion Dipta, dan semoga aku bisa segera bergabung dengan Bali United. Dan sampai jumpa di Stadion Dipta," tambahnya.

 

