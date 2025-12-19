Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Segini Kisaran Dana Fantastis yang Harus Disiapkan Persib Bandung untuk Datangkan Joey Pelupessy dan Maarten Paes

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 19 Desember 2025 |22:05 WIB
Segini Kisaran Dana Fantastis yang Harus Disiapkan Persib Bandung untuk Datangkan Joey Pelupessy dan Maarten Paes
Joey Pelupessy dan Maarten Paes dikaitkan dengan Persib Bandung. (Foto: PSSI)
A
A
A

KISARAN dana fantastis yang harus disiapkan Persib Bandung untuk datangkan Joey Pelupessy dan Maarten Paes menarik diulas. Akankah Persib sanggup?

Ya, nama dua bintang Timnas Indonesia, Joey Pelupessy dan Maarten Paes, ramai dikaitkan dengan Persib Bandung. Kehadiran mereka bisa membuat skuad Persib makin tangguh dalam mengarungi berbagai ajang penting musim ini.

Joey Pelupessy berpotensi debut di laga Timnas Indonesia vs Bahrain PSSI

1. Dikaitkan dengan Joey Pelupessy dan Maarten Paes

Persib mengarungi dua ajang musim ini. Ada Super League dan juga AFC Champions League 2. Kiprah manis pun ditunjukkan Persib sejauh ini.

Di Super League, klub berjuluk Maung Bandung itu menempati posisi 3 di klasemen. Sementara di AFC Champions League 2, Persib sudah memastikan diri lolos ke 16 besar.

Demi lanjutkan kiprah manisnya, Persib dikabarkan akan mendatangkan amunisi tambahan. Nama dua bintang Timnas Indonesia, Joey Pelupessy dan Maarten Paes, turut ramai dikaitkan.

Kini, Joey masih membela klub Belgia, yakni Lommel. Sementara itu, Maarten Paes masih memperkuat klub Amerika Serikat, Dallas FC.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
