Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Gabung Torino, Jay Idzes Melesat Tempati Peringkat 3 Bek Termahal di Asia!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 05 Agustus 2025 |13:15 WIB
Gabung Torino, Jay Idzes Melesat Tempati Peringkat 3 Bek Termahal di Asia!
Jay Idzes menempati peringkat 3 bek termahal di Asia. (Foto: Instagram/@jayidzes)
A
A
A

JAY Idzes yang selangkah lagi gabung Torino, melesat menempati peringkat tiga bek termahal di Asia. Mengutip dari Transfermarkt, Jay Idzes kini memiliki harga pasar di angka 7,5 juta euro atau sekira Rp141,8 miliar.

Nominal itu hanya kalah dari bek Timnas Uzbekistan Abdukodir Khusanov yang membela Manchester City (35 juta euro) dan palang pintu Timnas Australia yang memperkuat Parma Alessandro Circatti (8 juta euro).

Jay Idzes bek nomor 3 termahal di Asia. (Foto: Transfermarkt)
Jay Idzes bek nomor 3 termahal di Asia. (Foto: Transfermarkt)

1. Jay Idzes Kalahkan Harga Kim Min-jae?

Kemudian pertanyaan muncul, bukannya ada bek Timnas Jepang dan Timnas Korea Selatan yang memiliki harga pasar di atas Jay Idzes? Benar, ada Kim Min-jae (Bayern Munich dan Korea Selatan) yang mempunyai harga 40 juta euro.

Harga pasar Kim Min-jae di atas Jay Idzes. (Foto: Laman resmi Bayern Munich)
Harga pasar Kim Min-jae di atas Jay Idzes. (Foto: Laman resmi Bayern Munich)

Selain itu ada juga Hiroki Ito (Bayern Munich-Jepang) yang harga pasarnya mencapai 30 juta euro. Lantas, kenapa Transfermarkt tidak memasukkan dua nama di atas?

Disinyalir, Transfermarkt mengambil data bek termahal di Asia saat ini berdasarkan pemain yang ambil bagian pada FIFA Matchday Juni 2025. Pada Juni 2025, Jay Idzes membantu Timnas Indonesia menang 1-0 atas China serta kalah 0-6 dari Jepang di dua matchday pamungkas Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Begitu juga Alessandro Circati yang bermain 90 menit saat Australia menang 1-0 atas Jepang di matchday sembilan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di sisi lain, Kim Min-jae dan Hiroki Ito sama-sama absen pada Juni 2025.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/49/3180999/ole_romeny_berpotensi_gabung_persib_bandung_pada_januari_2026_pssi-GYR3_large.jpg
Persib Bandung Disamakan seperti Real Madrid jika Ole Romeny dan Joey Pelupessy Gabung pada Januari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/49/3180989/joey_pelupessy_dikabarkan_masuk_radar_persib_bandung_beckhamput7-X2Br_large.jpg
Semua Pemain Ingin Gabung Persib Bandung, Pemain Timnas Indonesia Joey Pelupessy Merapat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/49/3180982/marselino_ferdinan_hampir_gabung_persib_bandung_di_bursa_transfer_musim_panas_2025_aldi_chandra_okezone-RZbv_large.jpg
Pemain Timnas Indonesia Marselino Ferdinan Hampir Gabung Persib Bandung, Kontraknya Tembus Rp3 Miliar per Musim!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/49/3179870/ole_romeny_disebut_akan_gabung_persib_bandung-fNlD_large.jpg
Suporter Optimistis Ole Romeny Gabung Persib Bandung: Michael Essien Saja Pernah Didatangkan!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/05/11/1640515/timnas-amputasi-indonesia-berebut-tiket-piala-dunia-2026-wik.webp
Timnas Amputasi Indonesia Berebut Tiket Piala Dunia 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/30/juventus_bersiap_menghadapi_villarreal.jpg
Juventus Siap Mengguncang Bursa Transfer Januari Setelah Kedatangan Spalletti: Siapa Target Utamanya?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement