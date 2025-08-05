Gabung Torino, Jay Idzes Melesat Tempati Peringkat 3 Bek Termahal di Asia!

JAY Idzes yang selangkah lagi gabung Torino, melesat menempati peringkat tiga bek termahal di Asia. Mengutip dari Transfermarkt, Jay Idzes kini memiliki harga pasar di angka 7,5 juta euro atau sekira Rp141,8 miliar.

Nominal itu hanya kalah dari bek Timnas Uzbekistan Abdukodir Khusanov yang membela Manchester City (35 juta euro) dan palang pintu Timnas Australia yang memperkuat Parma Alessandro Circatti (8 juta euro).

Jay Idzes bek nomor 3 termahal di Asia. (Foto: Transfermarkt)

1. Jay Idzes Kalahkan Harga Kim Min-jae?

Kemudian pertanyaan muncul, bukannya ada bek Timnas Jepang dan Timnas Korea Selatan yang memiliki harga pasar di atas Jay Idzes? Benar, ada Kim Min-jae (Bayern Munich dan Korea Selatan) yang mempunyai harga 40 juta euro.

Harga pasar Kim Min-jae di atas Jay Idzes. (Foto: Laman resmi Bayern Munich)

Selain itu ada juga Hiroki Ito (Bayern Munich-Jepang) yang harga pasarnya mencapai 30 juta euro. Lantas, kenapa Transfermarkt tidak memasukkan dua nama di atas?

Disinyalir, Transfermarkt mengambil data bek termahal di Asia saat ini berdasarkan pemain yang ambil bagian pada FIFA Matchday Juni 2025. Pada Juni 2025, Jay Idzes membantu Timnas Indonesia menang 1-0 atas China serta kalah 0-6 dari Jepang di dua matchday pamungkas Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Begitu juga Alessandro Circati yang bermain 90 menit saat Australia menang 1-0 atas Jepang di matchday sembilan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di sisi lain, Kim Min-jae dan Hiroki Ito sama-sama absen pada Juni 2025.