Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes Resmi Jadi Bek Termahal Torino?

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 05 Agustus 2025 |10:17 WIB
Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes Resmi Jadi Bek Termahal Torino?
Jay Idzes segera diresmikan sebagai bek anyar Torino. (Foto: Instagram/@jayidzes)
A
A
A

KAPTEN Timnas Indonesia Jay Idzes resmi menjadi bek termahal Torino? Berdasarkan laporan jurnalis Italia Marco Conterio, Jay Idzes selangkah lagi gabung Granata -julukan Torino- pada bursa transfer musim panas 2025

Tak tanggung-tanggung, Torino menyiapkan dana 8-9 juta euro atau sekira Rp151,3 miliar hingga Rp170,2 miliar untuk mendaratkan eks pemain Go Ahead Eagles tersebut. Angka itu melebihi harga pasaran Jay Idzes yang kini di angka 7,5 juta euro atau setara Rp142 miliar.

Jurnalis Italia sebut Jay Idzes gabung Torino. (Foto: X/@marcoconterio)
Jurnalis Italia sebut Jay Idzes gabung Torino. (Foto: X/@marcoconterio)

“Torino sedang berusaha merampungkan kepindahan Saul Coco ke Spartak Moskow. Setelah itu, Torino akan mendatangkan bek tengah asal Indonesia milik Venezia (Jay Idzes). Biaya transfer berada di angka 8-9 juta euro,” kata Marco Conterio, Okezone mengutip dari akun X-nya, @marcoconterio.

1. Bek Termahal Torino?

Melihat pernyataan di atas, hanya masalah waktu Jay Idzes mendarat di Kota Turin. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah Jay Idzes berstatus bek termahal jika resmi gabung Torino?

Saat ini Torino asuhan Marco Baroni memiliki sederet bek tengah. Sebut saja Saul Coco, Adrian Ismajli, Perr Schuurs, Guillermo Maripan, Saba Sazonov, Adam Masina dan Senan Mullen.

Dari nama-nama di atas, Jay Idzes hanya kalah dari Saulo Coco yang memiliki harga pasaran di angka 10 juta euro. Sementara yang lain harga pasarannya di bawah Jay Idzes.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/49/3180999/ole_romeny_berpotensi_gabung_persib_bandung_pada_januari_2026_pssi-GYR3_large.jpg
Persib Bandung Disamakan seperti Real Madrid jika Ole Romeny dan Joey Pelupessy Gabung pada Januari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/49/3180989/joey_pelupessy_dikabarkan_masuk_radar_persib_bandung_beckhamput7-X2Br_large.jpg
Semua Pemain Ingin Gabung Persib Bandung, Pemain Timnas Indonesia Joey Pelupessy Merapat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/49/3180982/marselino_ferdinan_hampir_gabung_persib_bandung_di_bursa_transfer_musim_panas_2025_aldi_chandra_okezone-RZbv_large.jpg
Pemain Timnas Indonesia Marselino Ferdinan Hampir Gabung Persib Bandung, Kontraknya Tembus Rp3 Miliar per Musim!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/49/3179870/ole_romeny_disebut_akan_gabung_persib_bandung-fNlD_large.jpg
Suporter Optimistis Ole Romeny Gabung Persib Bandung: Michael Essien Saja Pernah Didatangkan!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/06/11/1640873/vennard-hutabarat-yakin-timnas-futsal-indonesia-mampu-bicara-banyak-di-piala-asia-futsal-2026-mtg.webp
Vennard Hutabarat Yakin Timnas Futsal Indonesia Mampu Bicara Banyak di Piala Asia Futsal 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/06/striker_timnas_brasil_u_17_ruan_pablo.jpg
Usai Bantai Honduras 7-0, Striker Brasil Ancam Timnas Indonesia U-17
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement