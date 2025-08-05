Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes Resmi Jadi Bek Termahal Torino?

KAPTEN Timnas Indonesia Jay Idzes resmi menjadi bek termahal Torino? Berdasarkan laporan jurnalis Italia Marco Conterio, Jay Idzes selangkah lagi gabung Granata -julukan Torino- pada bursa transfer musim panas 2025

Tak tanggung-tanggung, Torino menyiapkan dana 8-9 juta euro atau sekira Rp151,3 miliar hingga Rp170,2 miliar untuk mendaratkan eks pemain Go Ahead Eagles tersebut. Angka itu melebihi harga pasaran Jay Idzes yang kini di angka 7,5 juta euro atau setara Rp142 miliar.

Jurnalis Italia sebut Jay Idzes gabung Torino. (Foto: X/@marcoconterio)

“Torino sedang berusaha merampungkan kepindahan Saul Coco ke Spartak Moskow. Setelah itu, Torino akan mendatangkan bek tengah asal Indonesia milik Venezia (Jay Idzes). Biaya transfer berada di angka 8-9 juta euro,” kata Marco Conterio, Okezone mengutip dari akun X-nya, @marcoconterio.

1. Bek Termahal Torino?

Melihat pernyataan di atas, hanya masalah waktu Jay Idzes mendarat di Kota Turin. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah Jay Idzes berstatus bek termahal jika resmi gabung Torino?

Saat ini Torino asuhan Marco Baroni memiliki sederet bek tengah. Sebut saja Saul Coco, Adrian Ismajli, Perr Schuurs, Guillermo Maripan, Saba Sazonov, Adam Masina dan Senan Mullen.

Dari nama-nama di atas, Jay Idzes hanya kalah dari Saulo Coco yang memiliki harga pasaran di angka 10 juta euro. Sementara yang lain harga pasarannya di bawah Jay Idzes.