Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Gabung Torino, Jay Idzes Resmi Jadi Pemain Termahal Timnas Indonesia!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 04 Agustus 2025 |23:15 WIB
Gabung Torino, Jay Idzes Resmi Jadi Pemain Termahal Timnas Indonesia!
Jay Idzes jadi pemain termahal Timnas Indonesia setelah resmi gabung Torino. (Foto: Instagram/@jayidzes)
A
A
A

JAY Idzes selangkah lagi resmi gabung klub Serie A, Torino. Menurut jurnalis Italia Marco Conterio, kapten Timnas Indonesia itu akan ditebus Torino dari Venezia sebesar 8-9 juta euro atau sekira Rp151,3 miliar hingga Rp170,2 miliar.

“Torino sedang berusaha merampungkan kepindahan Saul Coco ke Spartak Moskow. Setelah itu, Torino akan mendatangkan bek tengah asal Indonesia milik Venezia Jay Idzes). Biaya transfer berada di angka 8-9 juta euro,” kata Marco Conterio, Okezone mengutip dari akun X-nya, @marcoconterio.

Jurnalis Italia sebut Jay Idzes gabung Torino. (Foto: X/@marcoconterio)
Jurnalis Italia sebut Jay Idzes gabung Torino. (Foto: X/@marcoconterio)

1. Hampir Mendarat di Torino pada 2024

Jika transfer di atas benar terealisasi, bukanlah hal mengejutkan. Jay Idzes sudah dikaitkan dengan Torino sejak bursa transfer musim panas 2024.

Saat itu Torino yang baru saja membajak pelatih Paolo Vanoli dari Venezia, juga ingin menyertakan Jay Idzes ke Kota Turin. Namun, pendekatan yang dilakukan manajemen Torino tidak membuahkan hasil.

Jay Idzes dipertahankan karena Venezia saat itu hendak eksis di Serie A 2024-2025. Sekarang, Venezia tak lagi bermain di Serie A dan harus puas bermain di Serie B 2025-2026.

Meski bermain di Serie B, bukan berarti Jay Idzes dilepas Venezia dengan harga murah. Angka 8-9 juta euro menunjukan Jay Idzes dibanderol mahal oleh manajemen Venezia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/49/3180999/ole_romeny_berpotensi_gabung_persib_bandung_pada_januari_2026_pssi-GYR3_large.jpg
Persib Bandung Disamakan seperti Real Madrid jika Ole Romeny dan Joey Pelupessy Gabung pada Januari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/49/3180989/joey_pelupessy_dikabarkan_masuk_radar_persib_bandung_beckhamput7-X2Br_large.jpg
Semua Pemain Ingin Gabung Persib Bandung, Pemain Timnas Indonesia Joey Pelupessy Merapat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/49/3180982/marselino_ferdinan_hampir_gabung_persib_bandung_di_bursa_transfer_musim_panas_2025_aldi_chandra_okezone-RZbv_large.jpg
Pemain Timnas Indonesia Marselino Ferdinan Hampir Gabung Persib Bandung, Kontraknya Tembus Rp3 Miliar per Musim!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/49/3179870/ole_romeny_disebut_akan_gabung_persib_bandung-fNlD_large.jpg
Suporter Optimistis Ole Romeny Gabung Persib Bandung: Michael Essien Saja Pernah Didatangkan!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/04/11/1640325/mengenal-kartu-var-yang-bisa-mengubah-angin-pertandingan-timnas-indonesia-di-piala-dunia-u17-2025-ydn.webp
Mengenal Kartu VAR yang Bisa Mengubah Angin Pertandingan Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/21/erick_thohir.jpg
Menpora Erick Thohir Desak KOI dan KONI Selesaikan Dualisme Cabor Sebelum Akhir 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement