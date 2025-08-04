Gabung Torino, Jay Idzes Resmi Jadi Pemain Termahal Timnas Indonesia!

Jay Idzes jadi pemain termahal Timnas Indonesia setelah resmi gabung Torino. (Foto: Instagram/@jayidzes)

JAY Idzes selangkah lagi resmi gabung klub Serie A, Torino. Menurut jurnalis Italia Marco Conterio, kapten Timnas Indonesia itu akan ditebus Torino dari Venezia sebesar 8-9 juta euro atau sekira Rp151,3 miliar hingga Rp170,2 miliar.

“Torino sedang berusaha merampungkan kepindahan Saul Coco ke Spartak Moskow. Setelah itu, Torino akan mendatangkan bek tengah asal Indonesia milik Venezia Jay Idzes). Biaya transfer berada di angka 8-9 juta euro,” kata Marco Conterio, Okezone mengutip dari akun X-nya, @marcoconterio.

Jurnalis Italia sebut Jay Idzes gabung Torino. (Foto: X/@marcoconterio)

1. Hampir Mendarat di Torino pada 2024

Jika transfer di atas benar terealisasi, bukanlah hal mengejutkan. Jay Idzes sudah dikaitkan dengan Torino sejak bursa transfer musim panas 2024.

Saat itu Torino yang baru saja membajak pelatih Paolo Vanoli dari Venezia, juga ingin menyertakan Jay Idzes ke Kota Turin. Namun, pendekatan yang dilakukan manajemen Torino tidak membuahkan hasil.

Jay Idzes dipertahankan karena Venezia saat itu hendak eksis di Serie A 2024-2025. Sekarang, Venezia tak lagi bermain di Serie A dan harus puas bermain di Serie B 2025-2026.

Meski bermain di Serie B, bukan berarti Jay Idzes dilepas Venezia dengan harga murah. Angka 8-9 juta euro menunjukan Jay Idzes dibanderol mahal oleh manajemen Venezia.