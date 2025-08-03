Ferry Paulus: Hadiah Super League 2025-2026 Naik 40 Persen!

HADIAH Super League 2025-2026 naik drastis hingga 40 persen. Musim lalu, hadiah utama untuk pemenang turnamen sepakbola paling bergengsi di Tanah Air itu pun menyentuh Rp7,5 miliar.

Dengan begitu, jumlah hadiah akan jauh lebih meningkat lagi. Hal ini disampaikan Direktur Utama I.League, Ferry Paulus.

1. Musim Lalu Persib Bandung Kantongi Rp7,5 Miliar

Pada musim lalu, Persib Bandung yang menjadi juara berhak mendapatkan hadiah utama senilai Rp7,5 miliar. Hadiah itu diketahui sudah meningkat drastis ketimbang musim 2023-2024.

Pada musim 2023-2024, hadiah utama sebesar sebesar Rp5 miliar. Dengan begitu, kenaikan sudah mencapai 50 persen.

2. Naik Lagi 40 Persen Musim Ini

Ferry Paulus mengatakan hadiah akan meningkat lagi 40 persen musim ini. Hal itu pun tentunya jadi kabar bahagia untuk para kontestan Super League. Dia meyakini kenaikan hadiah akan membuat kompetisi akan berjalan lebih kompetitif.

"Hadiahnya naiknya 40 persen. Jadi, hadiah jika dibandingkan sama tahun lalu lebih besar. Ya, termasuk kontribusi," kata Ferry Paulus, Minggu (3/8/2025).

"Kontribusi itu kan ada dua. Fixed contribution itu naik 70%. Kemudian variabelnya juga naik 100%. Jadi, musim depan pasti akan kompetitif. Dan pasti akan lebih menarik tentunya,” tambahnya.