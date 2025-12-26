Jelang Persib Bandung vs PSM Makassar, Thom Haye Soroti Jadwal Padat Maung Bandung

PERSIB Bandung akan segera melanjutkan kiprahnya di Super League 2025-2026. Mereka akan tantang PSM Makassar pada akhir pekan nanti.

Jelang duel tersebut, bintang Persib Bandung, Thom Haye, soroti jadwal padat yang menanti Maung Bandung -julukan Persib. Dia menilai kondisi ini tak menguntungkan Persib.

1. Jadwal Padat

Ya, Persib hadapi jadwal padat pada musim 2025-2026 ini karena bertanding di 2 turnamen. Pasukan Bojan Hodak tampil di Super League dan juga AFC Champions League 2.

Terdekat, Persib Bandung akan berlaga lagi. Mereka akan menjamu PSM Makassar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Sabtu 27 Desember 2025.

Kemenangan tentunya dibidik Persib demi mendongkrak posisi di klasemen Super League 2025-2026. Kini, Persib ada di urutan kedua klasemen dengan terpaut 3 poin saja dari Borneo FC yang ada di puncak.