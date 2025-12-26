Ditahan Persijap Jepara 1-1, Pelatih PSIM Yogyakarta Soroti Stadion yang Kosong Tanpa Penonton

JEPARA – Pelatih PSIM Yogyakarta, Jean Paul Van Gastel, soroti stadion yang kosong tanpa penonton saat hadapi Persijap Jepara dalam lanjutan Super League 2025-2026. Menurutnya, kondisi ini tidak ideal.

Bahkan, Van Gastel menyebut situasi itu mengerikan. Hal ini pun berdampak ke permainan PSIM Yogyakarta yang akhirnya harus puas mengakhiri laga dengan skor imbang saja.

1. Gagal Menang

Ya, PSIM Yogyakarta harus bermain imbang 1-1 saat bertandang ke markas Persijap Jepara. Laga itu digelar pada Selasa 23 Desember 2025.

Tim berjuluk Laskar Mataram itu sempat kebobolan lebih dulu lewat gol Adzikry Fadlillah (51’). Lalu, akhirnya PSIM menyamakan kedudukan lewat gol Riyatno Abiyoso pada akhir laga.

Hasil ini membuat PSIM Yogyakarta masih terkunci di posisi kelima klasemen sementara Super League 2025-2026 dengan 23 poin. Laskar Mataram selanjutnya akan menghadapi PSBS Biak pada Senin 29 Desember 2025.