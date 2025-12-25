Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Lengkapi Kuota 10 Pemain Asing, Semen PadangDatangkan Tiga Amunisi Tambahan

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 25 Desember 2025 |19:40 WIB
Lengkapi Kuota 10 Pemain Asing, Semen PadangDatangkan Tiga Amunisi Tambahan
Lengkapi Kuota 10 Pemain Asing, Semen Padang FC Datangkan Tiga Amunisi Tambahan. (Foto: Instagram/semenpadangfcid)
PADANG – Manajemen Semen Padang bergerak agresif dalam mematangkan komposisi skuad demi menghadapi putaran kedua Super League 2025-2026. Tim berjuluk Kabau Sirah ini resmi mengamankan tiga pemain asing tambahan, yang memastikan kuota maksimal 10 pemain asing paruh kedua musim telah terpenuhi sepenuhnya.

Kepastian tersebut disampaikan penasihat Semen Padang FC, Andre Rosiade, pada Kamis (25/12/2025). Dengan tambahan ini, total pemain asing yang direkrut Kabau Sirah di jendela transfer putaran kedua mencapai enam nama.

"Alhamdulillah tiga pemain asing baru sudah tanda tangan kontrak. Total 10 pemain asing siap bela Semen Padang FC di putaran kedua. Ayo bangkit Kabau Sirah," tulis Andre melalui akun Instagram pribadinya.

1. Menanti Pengumuman Resmi Rekrutan Anyar

Meski demikian, Andre masih menutup rapat nama rekrutan terbaru Semen Padang. Kemungkinan besar, tiga legiun asing itu akan terungkap setelah pengumuman resmi dilakukan oleh pihak manajemen klub dalam waktu dekat.

Persijap Jepara vs Semen Padang. (Foto: Instagram/semenpadangfcid)
Persijap Jepara vs Semen Padang. (Foto: Instagram/semenpadangfcid)

Sebelumnya, Semen Padang FC telah lebih dulu mengumumkan tiga rekrutan anyar, yakni Kianz Froese, gelandang serang eks Timnas Kanada; Ravy Tsouka, pemain berdarah Kongo; serta Boubakarry Diarra, gelandang asal Prancis yang sempat memperkuat PSIS Semarang.

Di sisi lain, Kabau Sirah juga masih mempertahankan sejumlah pemain asing dari awal musim. Mereka adalah Rui Rampa, Angelo Meneses, Arthur Augusto, Cornelius Stewart, Alhassan Wakaso, dan Pedro Matos.

 

Telusuri berita bola lainnya
