HOME BOLA LIGA INDONESIA

Regulasi Penonton Super League 2025-2026: Persija Jakarta vs Persib Bandung Tetap Tanpa Suporter Tamu!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 03 Agustus 2025 |21:40 WIB
Regulasi Penonton Super League 2025-2026: Persija Jakarta vs Persib Bandung Tetap Tanpa Suporter Tamu!
Persija Jakarta vs Persib Bandung kala berduel. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

REGULASI penonton Super League 2025-2026 diungkap Direktur Utama I.League, Ferry Paulus. Dia memastikan laga Persija Jakarta vs Persib Bandung akan tetap tanpa suporter tamu.

Sebagaimana diketahui, dalam dua musim terakhir, kompetisi sepakbola kasta teratas di Tanah Air itu menerapkan aturan larangan suporter tandang. Hal ini terjadi usai tragedi Kanjuruhan.

ferry paulus foto andri bagus syaeful

Langkah itu dilakukan dalam transformasi sepakbola nasional yang dipantau FIFA. Tetapi, aturan bakal dilonggarkan pada Super League 2025-2026.

1. Penyebab Persija Jakarta vs Persib Bandung Tetap Tanpa Suporter Tamu

Ferry Paulus mengatakan suporter yang tidak memiliki rivalitas tinggi diperbolehkan bertandang. Namun, suporter yang punya rivalitas, seperti pendukung Persija dan Persib, belum bisa bersua di stadion. Penyebabnya, hal ini dilakukan guna mencegah terjadinya gesekan.

"Iya. Jadi memang ada tiga kategori. Yang betul-betul rivalitas, tadi seperti saya bilang, itu pasti tidak diizinkan. Karena memang dikunci juga dari FIFA," kata Ferry Paulus di Jakarta, Minggu (3/8/2025).

"Yang kedua, yang semi. Ini kan ada juga yang resistensi kemarin seperti Persis Solo, kemudian lawan PSIM. Nah, itu masih dalam daftar barangkali lampu kuning. Nah, yang ketiga ini betul-betul yang enggak ada rivalitas," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
