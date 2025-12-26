Teja Paku Alam Beri Peringatan ke Persib Bandung Jelang Hadapi PSM Makassar

BANDUNG – Kiper Persib Bandung, Teja Paku Alam, mengirim peringatan kepada timnya jelang hadapi PSM Makassar. Dia meminta Eliano Reijnders cs jaga fokus.

Sebab, Teja Paku Alam ingin membawa Maung Bandung -julukan Persib Bandung- meraih kemenangan di laga tersebut. Dengan begitu, Persib bisa terus bersaing di papan atas.

1. Persib Bandung vs PSM Makassar

Persib Bandung akan menjamu PSM Makassar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Sabtu 27 Desember 2025. Pertandingan tersebut merupakan laga tunda pekan ke-8 Super League 2025-2026.

Bisa dibilang, laga tersebut menjadi laga penting bagi Persib Bandung guna menempel Borneo FC yang sedang berada di puncak klasemen sementara. Maung Bandung yang sedang mengoleksi 29 poin hanya berjarak tiga angka saja dari Pesut Etam -julukan Borneo FC.