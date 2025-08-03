Arema FC Rekrut Betinho Setelah Lepas Thales Nathanael Lira ke Persija Jakarta!

AREMA FC tak perlu lama-lama mencari pemain baru setelah meminjamkan sang bek, Thales Nathanael Lira, ke Persija Jakarta. Manajemen Singo Edan -julukan Arema FC- langsung mendatangkan gelandang bertahan asal Brasil yakni Roberto Pimenta Vinagre Filho atau biasa disapa Betinho.

Perekrutan Betinho tak mengejutkan karena sebelumnya Arema FC beberapa kali dikaitkan dengan pesepakbola berusia 33 tahun tersebut. Informasi perekrutan gelandang baru itu diumumkan Arema FC melalui akun media sosial resmi tim.

Betinho resmi gabung Arema FC. (Foto: Laman resmi Arema FC)

Betinho diikat kontrak selama satu musim. Ia pun sudah berada di Malang dan dikabarkan langsung bergabung dalam latihan.

"Kami resmi mengontrak Betinho Filho untuk satu musim ke depan. Ia sekarang sudah berada di Malang, dan akan langsung ikut gabung latihan dengan pemain lain," kata manajemen Arema FC dalam keterangan resmi yang diterima Okezone.

1. Pengganti Pablo Oliveira

Perekrutan Betinho disinyalir sebagai bagian memperkuat lini tengah Singo Edan usai ditinggalkan Pablo Oliveira karena cedera. Pablo Oliveira harus menepi sejak cedera yang dialaminya pada April 2025. Ia diperkirakan baru bisa main Oktober 2025, atau dua bulan setelah Super League musim 2025-2026 dimulai.