3 Pemain Arema FC Bawa Timnas Indonesia U-23 Lolos Final Piala AFF U-23 2025, Begini Harapan Pelatih

Para pemain Arema FC di Timnas Indonesia U-23. (Foto: Arema FC)

TIGA pemain Arema FC yang sukses membawa Timnas Indonesia U-23 lolos ke final Piala AFF U-23 2025. Ketiga pemain itu adalah Arkhan Fikri, Achmad Maulana Syarif, dan Brandon Scheunemann.

Mendapati hal tersebut, pelatih Arema FC, Marcos Santos, angkat bicara. Dia berharap ketiga pemainnya yang membela Timnas Indonesia U-23 segera kembali ke Arema FC.

1. Kiprah Manis 3 Pemain Arema FC

Achmad Maulana cs dinilai cukup bermain bagus. Ketiganya memang bahkan bahu-membahu memberikan kontribusi untuk membawa Garuda Muda lolos ke final Piala AFF U-23 2025.

Marcos Santos mengaku melihat penampilan trio pemain Arema FC di Timnas Indonesia U-23 dan memang bermain luar biasa. Khusus untuk Arkhan Fikri, pelatih asal Brasil itu memujinya khusus.

"Jadi tiga pemain kami bermain di Timnas Indonesia U-23, termasuk Arkhan. Itu pemain berkualitas luar biasa, hampir seperti pemain asing kualitas bermainnya," kata Marcos Santos, saat dikonfirmasi di Malang, pada Senin 28 Juli 2025.