HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Final Piala AFF U-23 2025: Momentum Timnas Indonesia U-23 Balas Kekalahan dari Vietnam U-23!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 28 Juli 2025 |15:06 WIB
Final Piala AFF U-23 2025: Momentum Timnas Indonesia U-23 Balas Kekalahan dari Vietnam U-23!
Timnas Indonesia U-23 kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

PENGAMAT sepakbola nasional, Akmal Marhali, mengingatkan Timnas Indonesia U-23 untuk memanfaatkan dengan betul pertandingan melawan Timnas Vietnam U-23 di final Piala AFF U-23 2025. Ini bisa jadi momen balas kekalahan dari Vietnam U-23.

Sebelumnya, Timnas Indonesia U-23 juga bertemu Vietnam U-23 di final Piala AFF U-23 2023. Sayangnya, Garuda Muda kalah sehingga gagal juara.

Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Vietnam U-23 di Final Piala AFF U-23 2025

1. Final Piala AFF U-23 2025

Duel seru Timnas Indonesia U-23 vs Vietnam U-23 akan tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa 29 Juli 2025 pukul 20.00 WIB. Pertemuan kedua tim itu adalah ulangan partai final pada Piala AFF U-23 2023.

Saat itu Skuad Garuda Muda menelan kekalahan dari Vietnam U-23 dengan skor 0-0 (5-6). Akmal mengatakan kans Timnas Indonesia U-23 untuk menjadi juara dan membalas kekalahan dari Vietnam terbuka lebar. Jadi, Hokky Caraka cs wajib fokus dan tampil maksimal dalam laga nanti.

Jika mendulang hasil manis, Timnas Indonesia U-23 akan hentikan puasa gelarnya. Mereka terakhir kali menjadi juara Piala AFF U-23 pada edisi 2019. Saat itu, mereka berhasil menaklukkan Thailand dengan skor 2-1 di partai final.

"Momen untuk Timnas Indonesia U-23 membalikkan keadaan terhadap Vietnam. Setidaknya mengulang catatan Indra Sjafri yang membawa Timnas Indonesia U-23 menjadi juara pada 2019," kata Akmal Marhali kepada Okezone, Senin (28/7/2025).

 

