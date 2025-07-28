Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penyebab Media Vietnam Ketakutan Jelang Vietnam U-23 Lawan Timnas Indonesia U-23 di Final Piala AFF U-23 2025

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 28 Juli 2025 |14:35 WIB
Penyebab Media Vietnam Ketakutan Jelang Vietnam U-23 Lawan Timnas Indonesia U-23 di Final Piala AFF U-23 2025
Timnas Vietnam U-23 waspada jelang lawan Timnas Indonesia U-23 di final Piala AFF U-23 2025. (Foto: Facebook VFF)
A
A
A

MEDIA Vietnam, The Thao 247, ketakutan jelang Timnas Vietnam U-23 melawan Timnas Indonesia U-23 di final Piala AFF U-23 2025 yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Selasa 29 Juli 2025 pukul 20.00 WIB. The Thao 247 khawatir banyak pemain Timnas Vietnam U-23 yang banyak membuang-buang peluang jelang laga krusial ini.

Jika dilihat, Timnas Vietnam U-23 sebenarnya masuk kategori produktif di Piala AFF U-23 2025. Dari tiga pertandingan, skuad Golden Star Warriors -julukan Timnas Vietnam U-23- mengemas tujuh gol atau rara-rata 2,33 gol per pertandingan.

Media Vietnam ketakutan jelang Vietnam U-23 melawan Timnas Indonesia U-23. (Foto: The Thao 247)
Media Vietnam ketakutan jelang Vietnam U-23 melawan Timnas Indonesia U-23. (Foto: The Thao 247)

Namun, jika dilihat konversi peluang menjadi gol, apa yang dibuat Timnas Vietnam U-23 masuk kategori rendah. Dari rata-rata 14 tembakan tepat sasaran yang dilepaskan pemain Timnas Vietnam U-23, hanya 27 persen di antaranya yang tepat sasaran.

“Pelatih Kim Sang-sik menghadapi masalah besar. Timnas Vietnam U-23 melewatkan banyak peluang di Piala AFF U-23 2025,” tulis Soha dalam artikel yang mereka buat, Senin (28/7/2025).

1. Pengaruhi Psikologis Pemain

Soha menilai kondisi di atas berpotensi memengaruhi psikologis pemain Timnas Vietnam U-23. Terlebih lawan mereka di final Piala AFF U-23 2025 adalah Timnas Indonesia U-23, tim yang baru kemasukan satu gol dari empat pertandingan.

“Membuang banyak peluang tidak hanya memengaruhi hasil pertandingan, tapi juga menciptakan tekanan psikologis kepada pemain. Dalam laga final, Vietnam U-23 dihadapkan dengan tuan rumah Timnas Indonesia U-23 yang memiliki pertahanan rapat plus didukung ribuan suporter,” tulis Soha.

“Bermain di bawah tekanan suporter, penting bagi Vietnam untuk memanfaatkan peluang sekecil apa pun menjadi gol,” tegas Soha.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175715/indra_sjafri_mengultimatum_timnas_indonesia_u_23_jelang_menghadapi_timnas_india_u_23-aKU0_large.jpg
Indra Sjafri Ultimatum Timnas Indonesia U-23: Mereka Tim Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175674/indra_sjafri_mengungkap_penyebab_mengapa_rafael_struick_belum_gabung_tc_timnas_indonesia_u_23-EhWJ_large.jpg
Indra Sjafri Ungkap Penyebab Rafael Struick Belum Gabung TC Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175656/indra_sjafri_buru_buru_menegaskan_laga_timnas_indonesia_u_23_vs_timnas_india_u_23_bukan_gambaran_sea_games_2025-Id7e_large.jpg
Timnas Indonesia U-23 vs India, Indra Sjafri: Bukan Gambaran SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174704/timnas_indonesia_u_23-l3pz_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas India U-23 Jelang SEA Games 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/28/11/1637635/jis-dipakai-konser-kpop-persija-bingung-cari-stadion-menjamu-psbs-biak-qhd.webp
JIS Dipakai Konser K-pop, Persija Bingung Cari Stadion Menjamu PSBS Biak
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2023/05/21/luciano_spalletti.jpg
Komentar Luciano Spalletti soal Ambil Alih Kursi Igor Tudor di Juventus
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement