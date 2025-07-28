Penyebab Media Vietnam Ketakutan Jelang Vietnam U-23 Lawan Timnas Indonesia U-23 di Final Piala AFF U-23 2025

MEDIA Vietnam, The Thao 247, ketakutan jelang Timnas Vietnam U-23 melawan Timnas Indonesia U-23 di final Piala AFF U-23 2025 yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Selasa 29 Juli 2025 pukul 20.00 WIB. The Thao 247 khawatir banyak pemain Timnas Vietnam U-23 yang banyak membuang-buang peluang jelang laga krusial ini.

Jika dilihat, Timnas Vietnam U-23 sebenarnya masuk kategori produktif di Piala AFF U-23 2025. Dari tiga pertandingan, skuad Golden Star Warriors -julukan Timnas Vietnam U-23- mengemas tujuh gol atau rara-rata 2,33 gol per pertandingan.

Media Vietnam ketakutan jelang Vietnam U-23 melawan Timnas Indonesia U-23. (Foto: The Thao 247)

Namun, jika dilihat konversi peluang menjadi gol, apa yang dibuat Timnas Vietnam U-23 masuk kategori rendah. Dari rata-rata 14 tembakan tepat sasaran yang dilepaskan pemain Timnas Vietnam U-23, hanya 27 persen di antaranya yang tepat sasaran.

“Pelatih Kim Sang-sik menghadapi masalah besar. Timnas Vietnam U-23 melewatkan banyak peluang di Piala AFF U-23 2025,” tulis Soha dalam artikel yang mereka buat, Senin (28/7/2025).

1. Pengaruhi Psikologis Pemain

Soha menilai kondisi di atas berpotensi memengaruhi psikologis pemain Timnas Vietnam U-23. Terlebih lawan mereka di final Piala AFF U-23 2025 adalah Timnas Indonesia U-23, tim yang baru kemasukan satu gol dari empat pertandingan.

“Membuang banyak peluang tidak hanya memengaruhi hasil pertandingan, tapi juga menciptakan tekanan psikologis kepada pemain. Dalam laga final, Vietnam U-23 dihadapkan dengan tuan rumah Timnas Indonesia U-23 yang memiliki pertahanan rapat plus didukung ribuan suporter,” tulis Soha.

“Bermain di bawah tekanan suporter, penting bagi Vietnam untuk memanfaatkan peluang sekecil apa pun menjadi gol,” tegas Soha.