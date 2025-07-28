Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Vietnam U-23 di Final Piala AFF U-23 2025: Siapa Berpesta di SUGBK?

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 28 Juli 2025 |13:01 WIB
Jadwal Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Vietnam U-23 di Final Piala AFF U-23 2025: Siapa Berpesta di SUGBK?
Timnas Indonesia U-23 akan menantang Timnas Vietnam U-23 di final Piala AFF U-23 2025. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Vietnam U-23 di final Piala AFF U-23 2025 sudah dirilis. Berdasarkan jadwal yang dikeluarkan AFF, laga final ini dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Selasa 29 Juli 2025 pukul 20.00 WIB.

Mumpung bermain di kandang sendiri, Timnas Indonesia U-23 pantang kalah dari Vietnam U-23. Terlebih Timnas Indonesia U-23 mengusung misi balas dendam di laga besok malam.

Timnas Indonesia U-23 wajib menang atas Vietnam U-23 di final Piala AFF U-23 2025. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
Timnas Indonesia U-23 wajib menang atas Vietnam U-23 di final Piala AFF U-23 2025. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

Dibilang balas dendam karena dalam pertemuan terakhir, Timnas Indonesia U-23 kalah dari Vietnam U-23. Bertemu di final Piala AFF U-23 2023, Timnas Indonesia U-23 kalah adu penalti dari skuad Golden Star Warriors -julukan Timnas Vietnam U-23.

1. Gerald Vanenburg Tak Dibebankan Antar Timnas Indonesia U-23 Juara Piala AFF U-23 2025

Namun, keputusan mengejutkan disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Pria 55 tahun itu tidak membebankan target juara kepada pelatih Timnas Indonesia U-23, Gerald Vanenburg.

Penilaian ini muncul karena Gerald Vanenburg baru bertugas sebagai pelatih Timnas Indonesia U-23. Pelatih asal Belanda ini menjabat posisi juru taktik Garuda Muda memang sejak Januari 2025, namun baru resmi memimpin latihan pada Juni 2025.

"Ultimatum (untuk wajib juara) enggak. Kami semua berproses," kata Erick Thohir di Jakarta, Jumat 25 Juli 2025.

 

