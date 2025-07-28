Media Vietnam Hina Timnas Indonesia U-23 Jelang Final Piala AFF U-23 2025: Waspada Permainan Kasar Lawan, Vietnam U-23!

Media Vietnam prediksi Timnas Indonesia U-23 main kasar saat melawan Vietnam U-23 di final Piala AFF U-23 2025. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

MEDIA Vietnam Soha.vn menyindir Timnas Indonesia U-23 jelang bertemu Timnas Vietnam U-23 di final Piala AFF U-23 2025 yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Selasa 29 Juli 2025 pukul 20.00 WIB. Soha menyebut Timnas Vietnam U-23 wajib waspada karena Timnas Indonesia U-23 disinyalir akan bermain kasar.

“Vietnam U-23 waspadai permainan keras tuan rumah,” tulis Soha dalam judul artikel yang mereka buat, Senin (28/7/2025).

Media Vietnam sebut Timnas Indonesia U-23 berpotensi main kasar saat melawan Vietnam U-23. (Foto: Soha.vn)

Komentar ini muncul berdasarkan statistik laga final Piala AFF U-23 2023 yang mempertemukan Timnas Indonesia U-23 vs Vietnam U-23. Meski saat itu ada pemain Timnas Vietnam U-23 (Nguyen Hong Phuc) yang menyikut wajah pemain Timnas Indonesia U-23 Haykal Alhafiz, pada kenyataannya skuad Garuda Muda bermain lebih kasar ketimbang sang lawan.

“Di final Piala AFF U-23 2023, Timnas Indonesia U-23 membuat 23 pelanggaran dan menerima lima kartu kuning dari wasit. Sementara Vietnam U-23 melakukan 14 pelanggaran dan menerima tiga kartu kuning,” tulis Soha.

1. Psywar Erick Thohir

Selain itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga sudah melempar psywar kepada Timnas Vietnam U-23. Ia meminta Timnas Indonesia U-23 untuk bermain keras, alias tak takut terhadap Timnas Vietnam U-23.

“Nanti kalau mereka (Timnas Vietnam U-23) kasih keras ke kami, kami kasih keras juga. Kami tuan rumah di sini. Jangan mereka injak-injak kami di kandang," kata Erick Thohir kelar laga Timnas Indonesia U-23 vs Thailand U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2025, Jumat 25 Juli 2025.