Kelemahan Vietnam U-23 Terbongkar, Timnas Indonesia U-23 Sabet Gelar Juara Piala AFF U-23 2025?

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 28 Juli 2025 |11:39 WIB
Kelemahan Vietnam U-23 Terbongkar, Timnas Indonesia U-23 Sabet Gelar Juara Piala AFF U-23 2025?
Timnas Vietnam U-23 kala tampil di Piala AFF U-23 2025. (Foto: Instagram/@aseanunitedfc)
KELEMAHAN Timnas Vietnam U-23 dibongkar pemainnya sendiri. Akankah Timnas Indonesia U-23 sabet gelar juara Piala AFF U-23 2025?

Pemain Vietnam U-23, Nguyen Xuan Bac, mengaku penyelesaian akhir timnya masih menjadi persoalan untuk saat ini. Dia pun memastikan bakal membenahi masalah itu.

Timnas Vietnam U-23

1. Timnas Vietnam U-23 Hadapi Garuda Muda di Final

Ya, Timnas Vietnam U-23 akan hadapi Timnas Indonesia U-23 di final Piala AFF U-23 2025. Pertandingan seru itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa 29 Juli 2025 pukul 20.00 WIB.

Vietnam U-23 melaju ke babak semifinal usai menang 2-1 atas Filipina dalam semifinal Piala AFF U-23 2025 di SUGBK, Jumat 25 Juli 2025. Sementara itu, Timnas Indonesia U-23 menang atas Thailand 1-1 (7-6) di semifinal.

 

