MEDIA Vietnam Soha.vn menyindir Timnas Indonesia U-23 jelang menghadapi Timnas Vietnam U-23 di final Piala AFF U-23 2025 yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Selasa 29 Juli 2025 pukul 20.00 WIB. Soha menyebut ada potensi Timnas Indonesia U-23 diuntungkan keputusan wasit.
Penilaian itu muncul setelah wasit asal Arab Saudi Mohammed Sami Al-Ismail memberi keuntungan kepada Timnas Indonesia U-23 saat menantang Thailand U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2025, Jumat 25 Juli 2025. Saat itu wasit mengulang eksekusi penalti Kakang Rudianto yang sejatinya berhasil diamankan kiper Thailand U-23, Sorawat Phosaman. Wasit meminta Kakang Rudianto menendang ulang karena pada eksekusi pertama, Sorawat Phosaman meloncat melewati garis gawang.
Saat eksekusi ulang, Kakang Rudianto berhasil menjalankan penalti secara sempurna. Singkat kata Timnas Indonesia U-23 menang adu penalti 7-6 atas Thailand U-23 sekaligus lolos ke final Piala AFF U-23 2025.
“Biar bagaimana pun, Timnas Vietnam U-23 harus berhati-hati terhadap wasit di pertandingan nanti. Di semifinal, Thailand dibuat Frustrasi oleh keputusan wasit saat adu tendangan penalti,” tulis Soha.
Terlepas dari kekhawatiran yang dilepaskan media Vietnam di atas, Timnas Indonesia U-23 memandang Timnas Vietnam U-23 sebagai tim kuat. Asisten pelatih Timnas Indonesia U-23 Frank van Kempen menyebut Timnas Vietnam U-23 sebagai tim menakutkan.
“Mereka (Vietnam U-23) tim yang sangat bagus. Saya belum menonton semua pertandingan mereka, hanya sebagian. Tapi, saya melihat level permainan mereka sangat tinggi," kata Frank van Kempen.