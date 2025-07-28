Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Sindir Timnas Indonesia U-23 Jelang Final Piala AFF U-23 2025: Hati-Hati Wasit Untungkan Tuan Rumah!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 28 Juli 2025 |11:21 WIB
Media Vietnam Sindir Timnas Indonesia U-23 Jelang Final Piala AFF U-23 2025: Hati-Hati Wasit Untungkan Tuan Rumah!
Timnas Indonesia U-23 disebut media Vietnam berpotensi diuntungkan wasit di final Piala AFF U-23 2025. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

MEDIA Vietnam Soha.vn menyindir Timnas Indonesia U-23 jelang menghadapi Timnas Vietnam U-23 di final Piala AFF U-23 2025 yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Selasa 29 Juli 2025 pukul 20.00 WIB. Soha menyebut ada potensi Timnas Indonesia U-23 diuntungkan keputusan wasit.

Penilaian itu muncul setelah wasit asal Arab Saudi Mohammed Sami Al-Ismail memberi keuntungan kepada Timnas Indonesia U-23 saat menantang Thailand U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2025, Jumat 25 Juli 2025. Saat itu wasit mengulang eksekusi penalti Kakang Rudianto yang sejatinya berhasil diamankan kiper Thailand U-23, Sorawat Phosaman. Wasit meminta Kakang Rudianto menendang ulang karena pada eksekusi pertama, Sorawat Phosaman meloncat melewati garis gawang.

Media Vietnam sebut Timnas Indonesia U-23 berpotensi diuntungkan wasit saat melawan Vietnam U-23. (Foto: Soha.vn)
Media Vietnam sebut Timnas Indonesia U-23 berpotensi diuntungkan wasit saat melawan Vietnam U-23. (Foto: Soha.vn)

Saat eksekusi ulang, Kakang Rudianto berhasil menjalankan penalti secara sempurna. Singkat kata Timnas Indonesia U-23 menang adu penalti 7-6 atas Thailand U-23 sekaligus lolos ke final Piala AFF U-23 2025.

“Biar bagaimana pun, Timnas Vietnam U-23 harus berhati-hati terhadap wasit di pertandingan nanti. Di semifinal, Thailand dibuat Frustrasi oleh keputusan wasit saat adu tendangan penalti,” tulis Soha.

1. Puji Kehebatan Timnas Vietnam U-23

Terlepas dari kekhawatiran yang dilepaskan media Vietnam di atas, Timnas Indonesia U-23 memandang Timnas Vietnam U-23 sebagai tim kuat. Asisten pelatih Timnas Indonesia U-23 Frank van Kempen menyebut Timnas Vietnam U-23 sebagai tim menakutkan.

“Mereka (Vietnam U-23) tim yang sangat bagus.  Saya belum menonton semua pertandingan mereka, hanya sebagian. Tapi, saya melihat level permainan mereka sangat tinggi," kata Frank van Kempen.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175715/indra_sjafri_mengultimatum_timnas_indonesia_u_23_jelang_menghadapi_timnas_india_u_23-aKU0_large.jpg
Indra Sjafri Ultimatum Timnas Indonesia U-23: Mereka Tim Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175674/indra_sjafri_mengungkap_penyebab_mengapa_rafael_struick_belum_gabung_tc_timnas_indonesia_u_23-EhWJ_large.jpg
Indra Sjafri Ungkap Penyebab Rafael Struick Belum Gabung TC Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175656/indra_sjafri_buru_buru_menegaskan_laga_timnas_indonesia_u_23_vs_timnas_india_u_23_bukan_gambaran_sea_games_2025-Id7e_large.jpg
Timnas Indonesia U-23 vs India, Indra Sjafri: Bukan Gambaran SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174704/timnas_indonesia_u_23-l3pz_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas India U-23 Jelang SEA Games 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/28/11/1637635/jis-dipakai-konser-kpop-persija-bingung-cari-stadion-menjamu-psbs-biak-qhd.webp
JIS Dipakai Konser K-pop, Persija Bingung Cari Stadion Menjamu PSBS Biak
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/28/josep_martinez_1.jpg
Kronologi Kecelakaan Kiper Inter Milan yang Menewaskan Lansia 81 Tahun
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement