Media Vietnam Sindir Timnas Indonesia U-23 Jelang Final Piala AFF U-23 2025: Hati-Hati Wasit Untungkan Tuan Rumah!

MEDIA Vietnam Soha.vn menyindir Timnas Indonesia U-23 jelang menghadapi Timnas Vietnam U-23 di final Piala AFF U-23 2025 yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Selasa 29 Juli 2025 pukul 20.00 WIB. Soha menyebut ada potensi Timnas Indonesia U-23 diuntungkan keputusan wasit.

Penilaian itu muncul setelah wasit asal Arab Saudi Mohammed Sami Al-Ismail memberi keuntungan kepada Timnas Indonesia U-23 saat menantang Thailand U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2025, Jumat 25 Juli 2025. Saat itu wasit mengulang eksekusi penalti Kakang Rudianto yang sejatinya berhasil diamankan kiper Thailand U-23, Sorawat Phosaman. Wasit meminta Kakang Rudianto menendang ulang karena pada eksekusi pertama, Sorawat Phosaman meloncat melewati garis gawang.

Media Vietnam sebut Timnas Indonesia U-23 berpotensi diuntungkan wasit saat melawan Vietnam U-23. (Foto: Soha.vn)

Saat eksekusi ulang, Kakang Rudianto berhasil menjalankan penalti secara sempurna. Singkat kata Timnas Indonesia U-23 menang adu penalti 7-6 atas Thailand U-23 sekaligus lolos ke final Piala AFF U-23 2025.

“Biar bagaimana pun, Timnas Vietnam U-23 harus berhati-hati terhadap wasit di pertandingan nanti. Di semifinal, Thailand dibuat Frustrasi oleh keputusan wasit saat adu tendangan penalti,” tulis Soha.

1. Puji Kehebatan Timnas Vietnam U-23

Terlepas dari kekhawatiran yang dilepaskan media Vietnam di atas, Timnas Indonesia U-23 memandang Timnas Vietnam U-23 sebagai tim kuat. Asisten pelatih Timnas Indonesia U-23 Frank van Kempen menyebut Timnas Vietnam U-23 sebagai tim menakutkan.

“Mereka (Vietnam U-23) tim yang sangat bagus. Saya belum menonton semua pertandingan mereka, hanya sebagian. Tapi, saya melihat level permainan mereka sangat tinggi," kata Frank van Kempen.