HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Wapres Gibran Prediksi Timnas Indonesia U-23 Hajar Vietnam U-23 3-0!

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 28 Juli 2025 |22:10 WIB
Wapres Gibran Prediksi Timnas Indonesia U-23 Hajar Vietnam U-23 3-0!
Gibran Rakabuming Raka memprediksi Timnas Indonesia U-23 menang telak 3-0 atas Timnas Vietnam U-23 (Foto: Setwapres RI)
JAKARTA – Wakil Presiden RI (Wapres RI), Gibran Rakabuming Raka, yakin Timnas Indonesia U-23 juara Piala AFF U-23 2025. Garuda Muda diprediksi menang dengan skor telak 3-0 atas Timnas Vietnam U-23 di babak final.

Timnas Indonesia U-23 akan bersua dengan Timnas Vietnam U-23 di final Piala AFF U-23 2025. Pertandingan tersebut akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Selasa 29 Juli 2025 pukul 20.00 WIB. 

Susunan pemain Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025 (Foto: PSSI)

1. On Fire

Gibran mengungkapkan Timnas Indonesia U-23 saat ini on fire. Oleh karena itu, ia berani memprediksi anak asuh Gerald Vanenburg menang telak 3-0!

“Kalau saya lihat Timnas lagi on fire ya, mungkin bisa 3-0 lah ya,” kata Gibran kepada awak media di sela kunjungan kerja ke Riau, Senin (28/7/2025).

Mantan Wali Kota Solo itu berharap Timnas Indonesia U-23 bisa kembali juara Piala AFF U-23. Lagi, harapan itu didasarkan fakta Merah Putih belum terkalahkan di turnamen itu.

 

Halaman:
1 2
      
