Manajer Timnas Indonesia U-23 Pastikan Final Piala AFF U-23 2025 Pakai VAR

Manajer Timnas Indonesia U-23 Zaki Iskandar memastikan Final Piala AFF U-23 2025 pakai VAR (Foto: Okezone/Cikal Bintang)

JAKARTA – Manajer Timnas Indonesia U-23, Zaki Iskandar, memastikan final Piala AFF U-23 2025 akan memakai VAR. Ini jelas jadi kabar baik.

Timnas Indonesia U-23 akan bersua dengan Timnas Vietnam U-23 di final Piala AFF U-23 2025. Pertandingan tersebut akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Selasa 29 Juli 2025 pukul 20.00 WIB.

Tak seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya, VAR akan membantu wasit dalam menentukan keputusan di laga krusial tersebut. Zaki memastikan, hanya laga final yang menggunakan bantuan tersebut.

"Pakai VAR, Insya Allah pakai VAR. Sudah resmi diumumkan pakai VAR," ungkap Zaki kepada awak media, termasuk Okezone di Stadion Madya, Jakarta pada Senin (28/7/2025).

"Tempat ketiga saya tidak tahu. Kalau yang pertama, final, perebutan juara, itu pakai VAR," sambung mantan Bupati Tangerang itu.