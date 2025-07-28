Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Pamer Foto Rizky Ridho, Persija Jakarta Didesak Segera Sodorkan Kontrak Baru

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 28 Juli 2025 |12:15 WIB
Pamer Foto Rizky Ridho, Persija Jakarta Didesak Segera Sodorkan Kontrak Baru
Rizky Ridho kala membela Persija Jakarta. (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

PERSIJA Jakarta pamer foto bek andalannya, Rizky Ridho, di media sosial. Unggahan Persija langsung dapat sorotan besar.

Netizen bahkan meminta Persija untuk segera sodorkan kontrak baru untuk Rizky Ridho. Sebab, kontrak bek andalan Timnas Indonesia itu akan segera habis bersama Persija.

Jordi Amat dan Rizky Ridho

1. Pamer Foto Rizky Ridho

Ya, Persija Jakarta memamerkan foto Rizky Ridho di akun Instagram resmi @persija. Mereka menampilkan potret Ridho yang sedang beraksi di laga uji coba melawan Arema FC.

Laga itu digelar kala Persija resmi launching tim dan jersey tim untuk Super League 2025-2026. Berlaga di Jakarta International Stadium (JIS) pada Sabtu 26 Juli 2025, Persija menang dengan skor 3-0.

“Pemimpin kami, kapten kami!” tulis @persija.

2. Didesak Segera Perpanjang Kontrak

Unggahan itu pun ramai like dan komentar dari suporter Persija. Para netizen pun turut menyuarakan harapannya agar Persija segera perpanjang kontrak Rizky Ridho. Pasalnya, dia adalah sosok penting di Persija saat ini.

Diketahui, Rizky Ridho masih akan bersama Persija sampai dengan 2026. Pemain itu diikat tim kebanggaan The Jakmania tersebut sejak 2023.

"Segera sodorkan kontrak baru," tulis akun @rzk**

"Tolong, sodorkan perpanjangan kontrak lagi," tulis akun @med**

"Perpanjang keburu diminati klub lain," tulis akun @ad**

"Perpanjang kontrak," tulis akun @fik*8

 

