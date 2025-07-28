Kata-Kata Jordi Amat Usai Bantu Persija Jakarta Bantai Arema FC 3-0 di Laga Uji Coba

JAKARTA – Jordi Amat sangat senang bisa membantu Persija Jakarta membantai Arema FC 3-0 di laga uji coba jelang Super League 2025-2026. Ia meyakini ini jadi awalan yang baik.

Duel Persija Jakarta vs Arema FC itu digelar sekaligus dalam rangka peluncuran skuad dan jersey untuk Super League 2025-2026. Seremoni itu dilakukan di Jakarta International Stadium (Stadion JIS), Sabtu 26 Juli 2025 malam WIB.

1. Hasil Manis

Macan Kemayoran berhasil memetik hasil manis di laga uji coba tersebut dengan skor kemenangan 3-0 atas Singo Edan. Tiga gol itu dicetak oleh Eksel Runtukahu (30’, 57’) dan Gustavo Franca (61’).

Jordi sangat senang bisa menjalani laga pertama bersama Persija. Apalagi, ia bermain untuk Indonesia, negara yang kini menjadi tanah airnya.

“Sangat senang berada di sini (Persija), bermain di negara saya, di tim terbesar di Indonesia, untuk Persija, sangat senang,” kata Jordi usai laga, dikutip Senin (28/7/2025).

“Lalu, juga hari ini (Sabtu) untuk memperkenalkan jersey baru, tim baru, di depan banyak orang,” tukas eks Swansea City itu.