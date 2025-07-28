Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kata-Kata Jordi Amat Usai Bantu Persija Jakarta Bantai Arema FC 3-0 di Laga Uji Coba

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 28 Juli 2025 |01:18 WIB
Kata-Kata Jordi Amat Usai Bantu Persija Jakarta Bantai Arema FC 3-0 di Laga Uji Coba
Simak kata-kata Jordi Amat usai membantu Persija Jakarta membantai Arema FC 3-0 (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)
A
A
A

JAKARTA – Jordi Amat sangat senang bisa membantu Persija Jakarta membantai Arema FC 3-0 di laga uji coba jelang Super League 2025-2026. Ia meyakini ini jadi awalan yang baik.

Duel Persija Jakarta vs Arema FC itu digelar sekaligus dalam rangka peluncuran skuad dan jersey untuk Super League 2025-2026. Seremoni itu dilakukan di Jakarta International Stadium (Stadion JIS), Sabtu 26 Juli 2025 malam WIB.

1. Hasil Manis

Persija Jakarta luncurkan tim dan jersey foto andika rachmansyah

Macan Kemayoran berhasil memetik hasil manis di laga uji coba tersebut dengan skor kemenangan 3-0 atas Singo Edan. Tiga gol itu dicetak oleh Eksel Runtukahu (30’, 57’) dan Gustavo Franca (61’).

Jordi sangat senang bisa menjalani laga pertama bersama Persija. Apalagi, ia bermain untuk Indonesia, negara yang kini menjadi tanah airnya.

“Sangat senang berada di sini (Persija), bermain di negara saya, di tim terbesar di Indonesia, untuk Persija, sangat senang,” kata Jordi usai laga, dikutip Senin (28/7/2025).

“Lalu, juga hari ini (Sabtu) untuk memperkenalkan jersey baru, tim baru, di depan banyak orang,” tukas eks Swansea City itu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/49/3179752/psm_makassar-QgMK_large.jpg
Bocoran Pelatih Baru PSM Makassar, Diumumkan Nanti Malam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/49/3179750/bojan_hodak_memahami_kekecewaan_saddil_ramdani_di_laga_persib_bandung_vs_persis_solo-FKpP_large.jpg
Respons Bojan Hodak Setelah Saddil Ramdani Ngamuk karena Diganti di Laga Persib Bandung vs Persis Solo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/49/3179742/saddil_ramdani_mengamuk_karena_diganti_di_awal_laga_persib_vs_persis_snasih33-YZKc_large.jpg
Momen Saddil Ramdani Ngamuk Lempar Botol karena Diganti di Awal Laga Persib Bandung vs Persis Solo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/49/3179653/bali_united-KaZp_large.jpg
Bali United Gagal Kalahkan Persita Tangerang, Kadek Agung Fokus Tatap Laga Kontra Persib Bandung
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/28/11/1637681/ini-kriteria-pelatih-yang-cocok-tangani-timnas-indonesia-menurut-akmal-marhali-dtf.webp
Ini Kriteria Pelatih yang Cocok Tangani Timnas Indonesia Menurut Akmal MarhaliÂ 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2023/10/18/stafsus_menteri_bumn_arya_sinulingga.jpg
PSSI Akhirnya Buka Suara Soal FIFA ASEAN Cup
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement