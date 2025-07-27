Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Rizky Ridho Pasang Badan Bela Jordi Amat yang Pilih Bergabung ke Persija Jakarta

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 27 Juli 2025 |03:05 WIB
Rizky Ridho Pasang Badan Bela Jordi Amat yang Pilih Bergabung ke Persija Jakarta
Pemain Persija Jakarta, Jordi Amat. (Foto: Instagram/persija)
A
A
A

JAKARTA – Bek andalan Timnas Indonesia, Rizky Ridho pasang badan membela keputusan Jordi Amat yang memilih melanjutkan karier di Super League 2025-2026 bersama Persija Jakarta. Rizky Ridho menegaskan kualitas Jordi sebagai bek berpengalaman tidak perlu diragukan, bahkan setelah kepindahannya ke Liga Indonesia.

Sebelumnya, Jordi Amat dikenal luas berkiprah di Liga Super Malaysia bersama Johor Darul Ta'zim (JDT). Namun, pemain berdarah Spanyol-Indonesia ini akhirnya menerima pinangan Skuad Macan Kemayoran—julukan Persija— sebuah langkah yang sempat menuai beragam respons.

1. Kualitas Jordi Amat Tak Diragukan

Rizky Ridho menyampaikan pandangannya bahwa Jordi Amat adalah bek yang memiliki kualitas dan sarat pengalaman. Menurutnya, pemain tersebut hingga kini masih mampu mempertahankan konsistensinya di lapangan dengan sangat baik.

"Untuk Jordi Amat, menurut saya enggak ada yang istilah kayak dia menurun akhirnya dia main di Liga Indonesia. Itu mungkin persepsi orang sendiri-sendiri," kata Rizky Ridho di Jakarta, dikutip Minggu (27/7/2025).

Jordi Amat resmi bergabung dengan Persija Jakarta di Liga 1 2025-2026 (Foto: Persija Jakarta)
Jordi Amat resmi bergabung dengan Persija Jakarta di Liga 1 2025-2026 (Foto: Persija Jakarta)

Bek muda itu mengakui Jordi Amat adalah pemain dengan karakter pekerja keras dan daya juang tinggi. Hal tersebut membuatnya merasa nyaman saat berduet dengan Jordi, baik saat di Timnas Indonesia maupun kini di Persija.

"Menurut saya di latihan dia sangat kerja keras dan kualitasnya masih ada sampai sekarang. Saya juga merasa sangat nyaman ketika main sama dia," sambung Rizky Ridho.

 

