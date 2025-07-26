Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Tegaskan JIS Markas Persija Jakarta, Pramono Anung Tagih Kado Juara ke Macan Kemayoran

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 26 Juli 2025 |22:33 WIB
Tegaskan JIS Markas Persija Jakarta, Pramono Anung Tagih Kado Juara ke Macan Kemayoran
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, hadir di launching tim dan jersey Persija Jakarta. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, hadir dalam acara peluncuran skuad Persija Jakarta di Jakarta International Stadium (JIS) pada Sabtu (26/7/2025) malam WIB. Dalam pidato sambutannya, Pramono sampaikan sejumlah pesan penting.

Salah satunya soal JIS yang sepenuhnya jadi homebase atau markas Persija Jakarta. Selain itu, Pramono juga menuntu tim berjuluk Macan Kemayoran itu merebut gelar juara di ulang tahun Jakarta yang ke-500 tahun dan 100 tahun berdirinya klub.

Persija Jakarta luncurkan tim dan jersey foto andika rachmansyah

1. JIS Sepenuhnya Markas Persija Jakarta

Di depan ribuan The Jakmania, Pramono mengungkapkan bahwa JIS sepenuhnya adalah kandang Persija Jakarta. Orang nomor satu Jakarta itu juga menyampaikan harapannya kepada tim polesan Mauricio Souza itu.

Pramono yang ditemani oleh Rano Karno, ingin Persija Jakarta memberikan kado juara ketika Jakarta berulang tahun ke-500. Hari ulang tahun ke-500 itu akan terjadi pada 22 Juni 2027.

“Saya hanya ingin menyampaikan pesan singkat. Pertama, JIS ini sepenuhnya menjadi homebasenya Persija,” kata Pramono dalam sambutannya di JIS, Sabtu (26/7/2025).

“Yang kedua, saya selalu berharap sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur (Rano Karno) Jakarta nantinya Persija menjadi salah satu kesebelasan yang ditakuti dan disegani di mana saja dan saya ingin mendapatkan kado. Ketika ulang tahun 500 tahun Jakarta, Persija harus juara,” ungkapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/49/3179653/bali_united-KaZp_large.jpg
Bali United Gagal Kalahkan Persita Tangerang, Kadek Agung Fokus Tatap Laga Kontra Persib Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/49/3179671/persib_bandung_vs_persis_solo-p5KP_large.jpg
Hasil Persib Bandung vs Persis Solo di Super League 2025-2026: Menang 2-0, Pangeran Biru Rebut 3 Poin Penting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/49/3179656/persib_bandung_vs_persis_solo-y4iS_large.jpg
Hasil Babak Pertama Persib Bandung vs Persis Solo: Main 10 Pemain, Maung Bandung Unggul 1-0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/49/3179620/bhayangkara_fc_vs_persijap_jepara-oaCR_large.jpg
Hasil Bhayangkara FC vs Persijap Jepara di Super League 2025-2026: The Guardians Sikat Tim Tamu 2-0
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/27/51/1637379/adu-kelas-petenis-dunia-di-atp-masters-1000-rolex-paris-masters-2025-nonton-streaming-di-vision-veg.webp
Adu Kelas Petenis Dunia di ATP Masters 1000: Rolex Paris Masters 2025, Nonton Streaming di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/24/pelatih_persib_bandung_bojan_hodak.jpg
Persib Bandung Siap Rotasi Pemain Hadapi Persis Solo! Bojan Hodak Beri Peringatan Keras
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement