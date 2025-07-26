Tegaskan JIS Markas Persija Jakarta, Pramono Anung Tagih Kado Juara ke Macan Kemayoran

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, hadir dalam acara peluncuran skuad Persija Jakarta di Jakarta International Stadium (JIS) pada Sabtu (26/7/2025) malam WIB. Dalam pidato sambutannya, Pramono sampaikan sejumlah pesan penting.

Salah satunya soal JIS yang sepenuhnya jadi homebase atau markas Persija Jakarta. Selain itu, Pramono juga menuntu tim berjuluk Macan Kemayoran itu merebut gelar juara di ulang tahun Jakarta yang ke-500 tahun dan 100 tahun berdirinya klub.

1. JIS Sepenuhnya Markas Persija Jakarta

Di depan ribuan The Jakmania, Pramono mengungkapkan bahwa JIS sepenuhnya adalah kandang Persija Jakarta. Orang nomor satu Jakarta itu juga menyampaikan harapannya kepada tim polesan Mauricio Souza itu.

Pramono yang ditemani oleh Rano Karno, ingin Persija Jakarta memberikan kado juara ketika Jakarta berulang tahun ke-500. Hari ulang tahun ke-500 itu akan terjadi pada 22 Juni 2027.

“Saya hanya ingin menyampaikan pesan singkat. Pertama, JIS ini sepenuhnya menjadi homebasenya Persija,” kata Pramono dalam sambutannya di JIS, Sabtu (26/7/2025).

“Yang kedua, saya selalu berharap sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur (Rano Karno) Jakarta nantinya Persija menjadi salah satu kesebelasan yang ditakuti dan disegani di mana saja dan saya ingin mendapatkan kado. Ketika ulang tahun 500 tahun Jakarta, Persija harus juara,” ungkapnya.