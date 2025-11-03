Hasil Persijap Jepara vs Malut United di Super League 2025-2026: Diwarnai Kartu Merah, Laskar Kie Raha Menang 2-1

HASIL Persijap Jepara vs Malut United di Super League 2025-2026 sudah diketahui. Laskar Kie Raha -julukan Malut United- menang tipis dengan skor 2-1.

Laga Persijap Jepara vs Malut United digelar di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Senin (3/11/2025) sore WIB. Dua gol Malut United dicetak oleh Gustavo Franca (38’) dan David da Silva (78’ P).

Kartu merah pun turut mewarnai jalannya pertandingan ini. Persijap dipaksa bermain dengan 10 orang saja karena Fikron Afriyanto dikartu merah wasit pada menit ke-80.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persijap dan Malut United bermain dengan tempo sedang pada awal babak pertama. Kedua tim berusaha mengembangkan pola permainan satu sama lainnya.

Tak lama kemudian, Malut United hampir saja unggul lebih dahulu atas Persijap. Sayangnya, Gustavo Franca melakukan pelanggaran sebelum mencetak gol pada menit ke-6.

Setelah serangkaian usaha gagal berbuah manis, Malut United akhirnya mampu unggul lebih dahulu atas tim tuan rumah. Ialah Gustavo Franca yang berhasil mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-38. Skor pun berubah jadi 1-0.

Sampai akhir babak pertama, tidak ada tambahan gol tambahan. Sementara waktu, Persijap masih tertinggal 0-1 dari Malut United.