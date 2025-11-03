Hasil Semen Padang vs Arema FC di Super League 2025-2026: Singo Edan Menang Tipis 2-1

HASIL Semen Padang vs Arema FC di Super League 2025-2026 sudah diketahui. Singo Edan -julukan Arema FC- menang tipis 2-1.

Duel Semen Padang vs Arema FC digelar di Stadion B.J Habibie, Pare-pare, Senin (3/11/2025) malam WIB. Dua gol Arema FC dicetak oleh Valdeci (30’) dan Dalberto (41’).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Semen Padang dan Arema FC bermain ngotot sejak menit awal laga. Kedua tim tampak ingin segera mencetak gol cepat.

Pada menit ke-30, Singo Edan mampu membuka keunggilan lebih dahulu atas tim tuan rumah. Kepastian itu didapat setelah Valdeci mencetak gol dengan memaksimalkan umpan Dalberto.

Arema makin menggila setelah itu. Mereka berhasil menggandakan keunggulan atas Semen Padang, pada menit ke-41. Kali ini gol dicetak oleh Dalberto dengan memaksimalkan umpan Arkhan Fikri.

Sampai akhir babak pertama, tidak ada tambahan gol lagi. Sementara waktu, Arema FC masih unggul 2-0 atas tim asuhan Dejan Antonic.