Mauricio Souza Pede Persija Jakarta Geser Borneo FC dari Puncak Klasemen Super League 2025-2026

JAKARTA - Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, menegaskan timnya akan bekerja keras untuk menggeser posisi Borneo FC dari puncak klasemen Super League 2025-2026. Untuk mencapai tujuan tersebut, skuad Macan Kemayoran –julukan Persija– diwajibkan untuk melanjutkan tren kemenangan yang sedang mereka nikmati.

Saat ini, Persija berada di posisi kedua klasemen dengan mengumpulkan 20 poin, terpaut empat angka dari pemuncak klasemen, Borneo FC, yang mengoleksi 24 poin.

1. Tekad Kuat Mengejar Pemuncak Klasemen

Mauricio Souza menyatakan bahwa ia akan berusaha membawa timnya menjadi lebih tangguh seiring berjalannya waktu. Hal ini penting agar tim asuhannya, yang diperkuat Rizky Ridho dan kolega, tidak kehilangan poin dalam kompetisi kasta teratas di Tanah Air.

Macan Kemayoran sendiri sedang berada dalam performa terbaiknya, terbukti dari tiga laga terakhir mereka yang selalu berujung kemenangan, yakni 3-1 atas Persebaya, 1-0 atas Madura United, dan 3-1 atas PSBS Biak.

Persija Jakarta vs PSBS Biak. (Foto: Instagram/persija)

"Sejak saya bergabung dengan Persija, saya tahu tentang tujuan klub. Dan saya datang ke sini untuk membantu rekan satu tim saya memenangkannya," ucap Mauricio Soza, dikutip Senin (3/11/2025).