Bangganya Maxwell Souza Usai Cetak Hattrick dan Jadi Pahlawan Kemenangan Persija Jakarta atas PSBS Biak

SOLO - Penyerang andalan Persija Jakarta, Emaxwell Souza, menjadi aktor utama yang mengantar Macan Kemayoran –julukan Persija Jakarta– meraih kemenangan 3-1 atas PSBS Biak. Maxwell sukses mencetak tiga gol atau hattrick dalam laga krusial pekan ke-10 Super League 2025-2026 tersebut.

Persija Jakarta berhasil mengamankan tiga poin penting di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, pada Jumat 31 Oktober 2025 malam WIB. Kemenangan ini krusial untuk memperbaiki posisi mereka di klasemen sementara liga.

1. Kontribusi Fantastis Maxwell di Laga Tanpa Penonton

Tampil tanpa kehadiran penonton, Persija menunjukkan performa luar biasa. Tiga gol untuk Macan Kemayoran seluruhnya ditorehkan oleh Maxwell Souza pada menit ke-17 (penalti), 61', dan 90+2'. Sementara itu, PSBS Biak hanya mampu membalaskan satu gol via Pablo Andrade pada menit ke-40.

Kemenangan ini secara signifikan mengerek Persija Jakarta ke posisi kedua klasemen sementara Super League 2025-2026. Usai pertandingan, Maxwell mengungkapkan rasa syukurnya atas pencapaian individunya dan hasil yang diraih tim.

Persija Jakarta vs PSBS Biak

2. Dedikasikan Gol untuk Rekan Setim dan Keluarga di Brasil

Maxwell menegaskan bahwa torehan manis hattrick tersebut bukanlah semata-mata hasil kerja kerasnya sendiri, melainkan berkat kerja kolektif seluruh pemain Persija di lapangan.