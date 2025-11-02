Mauricio Souza Beberkan Kunci Sukses Kemenangan Persija Jakarta atas PSBS Biak

SOLO - Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, membeberkan kunci kemenangan dominan timnya atas PSBS Biak Numfor. Souza mengakui, kombinasi antara kerja keras para pemain di lapangan dan pemahaman taktik yang baik menjadi formula ampuh bagi Macan Kemayoran untuk meraih tiga poin penuh.

1. Emaxwell Hattrick dan Dominasi Penuh Persija

Persija Jakarta berhasil meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas PSBS Biak pada pekan ke-10 Super League 2025-2026. Pertandingan yang digelar di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, pada Jumat 31 Oktober 2025 malam WIB, menjadi panggung bagi Emaxwell Souza.

Pemain asal Brasil itu tampil sebagai aktor utama kemenangan dengan mencetak hattrick pada menit ke-17 (penalti), 61, dan 90+2. Sementara itu, gol semata wayang Badai Pasifik – julukan PSBS Biak – dicetak oleh Pablo Andrade (40').

Hasil manis ini mendongkrak posisi Persija ke peringkat kedua klasemen sementara Super League 2025-2026. Souza merasa puas dengan performa anak asuhnya.

"Meskipun kami kebobolan satu gol, kami bermain lebih baik dari awal hingga akhir pertandingan. Karena itu, kami tidak ragu bisa meraih kemenangan jika tampil seperti di babak pertama," tutur Souza dikutip dari situs resmi Persija Jakarta, Minggu (2/11/2025).

"Sejak awal, tekad kami adalah membawa pulang tiga poin. Tim bermain luar biasa hari ini, selamat untuk seluruh pemain yang sudah berjuang dan meraih kemenangan,” tambah pelatih berpaspor Brasil itu.

Persija Jakarta vs PSBS Biak

2. Kualitas Taktik dan Statistik Mencolok

Souza menjelaskan, kunci kemenangan utama dalam laga tersebut adalah mentalitas pejuang dan penerapan taktik yang efektif yang membuat Macan Kemayoran mendominasi penuh.