HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jordi Amat Langsung Klop dengan Rizky Ridho di Pertahanan Persija Jakarta: Adaptasi Cepat dan Mudah

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 28 Juli 2025 |02:22 WIB
Jordi Amat Langsung Klop dengan Rizky Ridho di Pertahanan Persija Jakarta: Adaptasi Cepat dan Mudah
Jordi Amat bisa langsung klop dengan Rizky Ridho (Foto: Instagram/@jordiamat5)
A
A
A

JAKARTA – Jordi Amat tak merasa kesulitan berduet dengan Rizky Ridho di pertahanan Persija Jakarta. Bahkan, keduanya terlihat langsung klop pada laga uji coba melawan Arema FC!

Duel Persija Jakarta vs Arema FC itu digelar sekaligus dalam rangka peluncuran skuad dan jersey untuk Super League 2025-2026. Seremoni itu dilakukan di Jakarta International Stadium (Stadion JIS), Sabtu 26 Juli 2025 malam WIB.

1. Tidak Kebobolan

Persija Jakarta vs Arema FC

Dalam laga tersebut, keduanya bermain sejak awal pertandingan. Jordi digantikan pada menit ke-60, sedangkan Ridho pada menit ke-83. Duet bek itu tak kebobolan sepanjang mereka bermain. 

Laga pun selesai untuk kemenangan Persija dengan skor 3-0. Tiga gol Macan Kemayoran dicatat oleh Eksel Runtukahu (31', 58') dan Gustavo Franca (62'). 

Jordi mengaku sangat senang bisa berduet dengan Ridho di lini pertahanan Persija. Ia mengatakan adaptasi berjalan sangat cepat karena keduanya sudah saling mengenal. 

"Sangat senang dan nyaman (bermain dengan Rizky Ridho). Kami tahu satu sama lain sejak lama. Jadi, adaptasinya akan berjalan sangat cepat dan mudah," kata Jordi kepada awak media, termasuk Okezone, dikutip Senin (28/7/2025).

 

