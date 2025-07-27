Resmi Gabung, Thales Lira Bikin Persija Jakarta Makin Beraroma Samba

JAKARTA – Persija Jakarta resmi memperkenalkan Thales Lira sebagai rekrutan anyar. Kehadiran pemain berpaspor Brasil itu semakin menguatkan aroma Samba di Jakarta.

Persija telah meluncurkan jersey dan tim untuk Super League 2025-2026 di Jakarta International Stadium (Stadion JIS), Sabtu 26 Juli malam WIB. Macan Kemayoran bakal diperkuat 32 pemain.

1. Bahagia

Thales diperkenalkan langsung dalam acara launching tim dan jersey di JIS. Ia mengungkapkan rasa bahagianya dapat menjadi bagian dari Persija.

“Saya sangat senang bergabung dengan Persija, saya siap berjuang dan memberikan yang terbaik untuk tim dan para penggemar ini,” kata Thales dalam keterangan resmi Persija, Minggu (27/7/2025).

“Saya berharap musim ini kami bisa bermain bagus dan memenangkan liga, yang merupakan tujuan utama,” tambah eks bek PSS Sleman itu.

2. Bukan Sosok Asing

Thales bukan sosok asing di Indonesia karena sudah merasakan ketatnya persaingan bersama PSS Sleman (2023–2024) dan Arema FC (2024–2025). Jadi, pemain berusia 32 tahun itu tak butuh waktu untuk adaptasi lagi di sepakbola nasional.

Sebelumnya, Thales berkiprah di Brasil dan sempat mencicipi Liga Turki. Ia pernah membela Inter B (2013–2015), Internacional (2015–2020), EC Bahia (2015), Atletico-GO (2016), CSA (2017), EC Vitoria (2019), Criciúma EC (2019), Paraná (2020), Ankaraspor (2020), Guarani (2021–2022), Operário-PR (2022–2023), dan kembali ke CSA (2023).