Prediksi Line Up Timnas Indonesia U-23 vs Vietnam U-23 di Final Piala AFF U-23 2025: Jens Raven Starter?

JAKARTA – Prediksi line up Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Vietnam U-23 di Final Piala AFF U-23 2025 menarik untuk diulas. Akankah ada perubahan di kubu Garuda Muda?

Duel Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Vietnam U-23 itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa 29 Juli 2025 pukul 20.00 WIB. Ini merupakan laga ulangan final edisi 2023.

Ketika itu, Vietnam sukses mengalahkan Timnas Indonesia U-23 via adu penalti 6-5. Kedua kesebelasan bermain 0-0 sepanjang 90 menit plus dua kali extra time.

1. Misi Balas Dendam

Timnas Indonesia U-23 tentu mengusung misi balas dendam. Setidaknya ada enam pemain di skuad Gerald Vanenburg yang masih merasakan pedihnya kegagalan dua tahun lalu di Kamboja.

Mereka adalah Kadek Arel, Muhammad Ferarri, Robi Darwis, Frengky Missa, Daffa Fasya, dan Arkhan Fikri. Para pemain itu tentu akan bernafsu memburu gelar juara.

Kali ini, kans meraih titel juara lebih besar. Sebab, Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Timnas Vietnam U-23 di kandang sendiri.

Ditambah lagi, ada kemungkinan dua pemain yang absen di dua laga terakhir, akan turun. Toni Firmansyah dan Arkhan Fikri terpaksa menepi akibat cedera.