Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Vietnam U-23 di Final Piala AFF U-23 2025

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 27 Juli 2025 |09:18 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Vietnam U-23 di Final Piala AFF U-23 2025
Simak jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Vietnam U-23 di Final Piala AFF U-23 2025 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

JAKARTA – Jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Vietnam U-23 di Final Piala AFF U-23 2025 sudah diketahui. Siapakah yang bakal jadi juara?

Duel Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Vietnam U-23 itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa 29 Juli 2025 pukul 20.00 WIB. Ini merupakan laga ulangan final edisi 2023.

Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Vietnam U-23 Final Piala AFF U-23 2023 (Foto: PSSI)

Ketika itu, Vietnam sukses mengalahkan Timnas Indonesia U-23 via adu penalti 6-5. Kedua kesebelasan bermain 0-0 sepanjang 90 menit plus dua kali extra time.

1. Balas Dendam

Kali ini, Timnas Indonesia U-23 bertekad untuk balas dendam. Mereka tentu tidak mau dipermalukan Vietnam dua kali beruntun di partai final.

Perjuangan Timnas Indonesia U-23 ke partai puncak harus melalui drama adu penalti di semifinal. Setelah imbang 1-1 melawan Timnas Thailand U-23 selama 120 menit, Garuda Muda unggul 7-6 di babak tos-tosan.

Sementara itu, Vietnam melalui jalur yang cukup mulus. Mereka menang dengan skor 2-1 atas Timnas Filipina U-23 di babak semifinal.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/51/3159835/yardan_yafi-xoUW_large.jpg
Yardan Yafi Bawa Pulang Pengalaman Berharga Usai Bela Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/51/3159450/simak_pesan_menyentuh_sjoerd_woudenberg_usai_timnas_indonesia_u_23_gagal_juara_di_piala_aff_u_23_2025-um3S_large.jpg
Pesan Menyentuh Sjoerd Woudenberg untuk Timnas Indonesia U-23 Usai Gagal Juara Piala AFF 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159229/arkhan_fikri-6TzQ_large.jpg
Penyesalan Arkhan Fikri Usai Timnas Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159214/robi_darwis_dan_kakang_rudianto-bh37_large.jpg
Kelar Bela Timnas Indonesia U-23, Robi Darwis dan Kakang Rudianto Dapat Hadiah dari Persib Bandung
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/28/11/1637507/marc-klok-tak-setuju-timnas-indonesia-disebut-gagal-total-di-babak-4-kualifikasi-piala-dunia-2026-fyd.webp
Marc Klok Tak Setuju Timnas Indonesia Disebut Gagal Total di Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/27/francesco_bagnaia.jpg
Respons Dingin Francesco Bagnaia usai Ban Bocor Hancurkan Peluang Podium di Sepang
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement