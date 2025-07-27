Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Vietnam U-23 di Final Piala AFF U-23 2025

Simak jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Vietnam U-23 di Final Piala AFF U-23 2025 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

JAKARTA – Jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Vietnam U-23 di Final Piala AFF U-23 2025 sudah diketahui. Siapakah yang bakal jadi juara?

Duel Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Vietnam U-23 itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa 29 Juli 2025 pukul 20.00 WIB. Ini merupakan laga ulangan final edisi 2023.

Ketika itu, Vietnam sukses mengalahkan Timnas Indonesia U-23 via adu penalti 6-5. Kedua kesebelasan bermain 0-0 sepanjang 90 menit plus dua kali extra time.

1. Balas Dendam

Kali ini, Timnas Indonesia U-23 bertekad untuk balas dendam. Mereka tentu tidak mau dipermalukan Vietnam dua kali beruntun di partai final.

Perjuangan Timnas Indonesia U-23 ke partai puncak harus melalui drama adu penalti di semifinal. Setelah imbang 1-1 melawan Timnas Thailand U-23 selama 120 menit, Garuda Muda unggul 7-6 di babak tos-tosan.

Sementara itu, Vietnam melalui jalur yang cukup mulus. Mereka menang dengan skor 2-1 atas Timnas Filipina U-23 di babak semifinal.