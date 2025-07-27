Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Sombong Jelang Final Piala AFF U-23 2025: Timnas Indonesia U-23 Biasa Kalah dari Kami!

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 27 Juli 2025 |06:50 WIB
Media Vietnam Sombong Jelang Final Piala AFF U-23 2025: Timnas Indonesia U-23 Biasa Kalah dari Kami!
Media Vietnam sombong jelang Timnas Indonesia U-23 vs Vietnam U-23. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

MEDIA Vietnam, Soha.vn, sombong jelang final Piala AFF U-23 2025 yang mempertemukan Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Vietnam U-23 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Selasa 29 Juli 2025 pukul 20.00 WIB. Soha.vn menilai Timnas Indonesia U-23 sering kalah dari Vietnam U-23, tepatnya di laga-laga krusial.

Dalam 10 tahun terakhir, Timnas Vietnam U-23 memang dominan atas Timnas Indonesia U-23. Dari delapan pertemuan, skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- hanya menang dua kali, imbang sekali dan sisanya tumbang.

Duel Timnas Indonesia vs Vietnam di SEA Games 2019. (Foto: PSSI)
Duel Timnas Indonesia vs Vietnam di SEA Games 2019. (Foto: PSSI)

Timnas Indonesia U-23 menang atas Vietnam U-23 di semifinal Piala AFF U-22 2019 (1-0) serta semifinal SEA Games 2023 (3-2). Namun, ada catatan yang mesti diwaspadai Timnas Indonesia U-23 atas Vietnam U-23.

1. Timnas Indonesia U-23 Sering Kalah dari Vietnam U-23 di Final

Dalam 10 tahun terakhir, Timnas Indonesia U-23 selalu kalah tiap kali bertemu Vietnam di final. Momen itu terjadi di final SEA Games 2019, yang mana skuad asuhan Indra Sjafri tumbang 1-2.

Setelah itu, Timnas Indonesia U-23 juga kalah adu penalti 5-6, kali ini di partai puncak Piala AFF U-23 2023. Hasil di atas yang membuat media Vietnam Soha percaya diri.

“Alasan Timnas Indonesia U-23 bingung, Timnas Vietnam U-23 bisa mencetak sejarah usai laga final,” tulis Soha dalam judul artikel yang mereka buat.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175715/indra_sjafri_mengultimatum_timnas_indonesia_u_23_jelang_menghadapi_timnas_india_u_23-aKU0_large.jpg
Indra Sjafri Ultimatum Timnas Indonesia U-23: Mereka Tim Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175674/indra_sjafri_mengungkap_penyebab_mengapa_rafael_struick_belum_gabung_tc_timnas_indonesia_u_23-EhWJ_large.jpg
Indra Sjafri Ungkap Penyebab Rafael Struick Belum Gabung TC Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175656/indra_sjafri_buru_buru_menegaskan_laga_timnas_indonesia_u_23_vs_timnas_india_u_23_bukan_gambaran_sea_games_2025-Id7e_large.jpg
Timnas Indonesia U-23 vs India, Indra Sjafri: Bukan Gambaran SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174704/timnas_indonesia_u_23-l3pz_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas India U-23 Jelang SEA Games 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/27/49/1637345/kuasai-semua-kategori-itcr-1200-honda-racing-indonesia-lanjutkan-dominasi-eym.webp
Kuasai Semua Kategori ITCR 1200, Honda Racing Indonesia Lanjutkan Dominasi
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/24/pelatih_persib_bandung_bojan_hodak.jpg
Persib Bandung Siap Rotasi Pemain Hadapi Persis Solo! Bojan Hodak Beri Peringatan Keras
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement