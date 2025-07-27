Media Vietnam Sombong Jelang Final Piala AFF U-23 2025: Timnas Indonesia U-23 Biasa Kalah dari Kami!

MEDIA Vietnam, Soha.vn, sombong jelang final Piala AFF U-23 2025 yang mempertemukan Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Vietnam U-23 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Selasa 29 Juli 2025 pukul 20.00 WIB. Soha.vn menilai Timnas Indonesia U-23 sering kalah dari Vietnam U-23, tepatnya di laga-laga krusial.

Dalam 10 tahun terakhir, Timnas Vietnam U-23 memang dominan atas Timnas Indonesia U-23. Dari delapan pertemuan, skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- hanya menang dua kali, imbang sekali dan sisanya tumbang.

Duel Timnas Indonesia vs Vietnam di SEA Games 2019. (Foto: PSSI)

Timnas Indonesia U-23 menang atas Vietnam U-23 di semifinal Piala AFF U-22 2019 (1-0) serta semifinal SEA Games 2023 (3-2). Namun, ada catatan yang mesti diwaspadai Timnas Indonesia U-23 atas Vietnam U-23.

1. Timnas Indonesia U-23 Sering Kalah dari Vietnam U-23 di Final

Dalam 10 tahun terakhir, Timnas Indonesia U-23 selalu kalah tiap kali bertemu Vietnam di final. Momen itu terjadi di final SEA Games 2019, yang mana skuad asuhan Indra Sjafri tumbang 1-2.

Setelah itu, Timnas Indonesia U-23 juga kalah adu penalti 5-6, kali ini di partai puncak Piala AFF U-23 2023. Hasil di atas yang membuat media Vietnam Soha percaya diri.

“Alasan Timnas Indonesia U-23 bingung, Timnas Vietnam U-23 bisa mencetak sejarah usai laga final,” tulis Soha dalam judul artikel yang mereka buat.