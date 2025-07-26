Live Malam Hari! Ini Jadwal Timnas Indonesia U-23 vs Vietnam U-23 di Final Piala AFF U-23 2025

JADWAL Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 vs Vietnam U-23 di final Piala AFF U-23 2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, itu akan dihelat pada Selasa 29 Juli 2025 malam WIB.

Pertandingan final tersebut diprediksi akan berlangsung sengit. Sebab baik Timnas Indonesia U-23 maupun Vietnam U-23 dipastikan mengeluarkan performa terbaiknya demi angkat trofi juara.

1. Dua Tim Terbaik

Setelah melewati serangkaian laga ketat di fase grup dan semifinal, kedua tim berhasil menunjukkan performa terbaiknya dan kini siap bertarung di laga pamungkas.

Timnas Indonesia U-23, yang berhasil menyingkirkan Thailand di semifinal lewat drama adu penalti, bertekad mengulang kesuksesan edisi 2019. Pasukan Gerald Vanenbur siap untuk merebut trofi kedua mereka di ajang Piala AFF U-23.

Sementara itu, Vietnam U-23 juga datang dengan motivasi tinggi untuk mempertahankan dominasi mereka di turnamen ini. Sudah dua edisi terakhir Piala AFF U-23 dimenangkan oleh tim berjuluk Golden Star Warrior tersebut.

Jens Raven di Timnas Indonesia U-23 vs Thailand. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

Lantas, akankah pemenangnya adalah Timnas Indonesia U-23 yang berstatus tuan rumah? Atau Vietnam U-23 yang bertekad untuk terus mendominasi?

Satu hal yang pasti, antara Garuda Muda dan Golden Star Warriors selalu menyajikan pertandingan yang penuh tensi dan drama. Ini bukan hanya soal perebutan gelar, tetapi juga gengsi dua raksasa sepak bola Asia Tenggara.

2. Berlangsung Keras

Bila mengingat final Piala AFF U-23 2023, Timnas Indonesia U-23 gagal juara karena kalah adu penalti (5-6) dari Vietnam usai skor 0-0 bertahan di waktu normal hingga babak tambahan. Pada saat itu, Vietnam U-23 bermain keras di final yang berlangsung di Thailand.